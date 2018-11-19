Как охранники Путина получили землю на Рублёвке. Расследование "Новой"

"Новая газета" и международный Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) выпустили совместный фильм-расследование о земельных участках, которыми владеют бывшие сотрудники службы безопасности президента России Владимира Путина и их родственники.

Авторы расследования утверждают, что в результате не самых прозрачных схем, в которых фигурировали, в частности, нынешний глава Росгвардии Виктор Золотов и покойный бизнесмен из Петербурга Роман Цепов, охранникам Путина достались гектары угодий в месте с самой дорогой землёй в России — в Одинцовском районе Московской области, на Рублевком шоссе, возле резиденции президента Ново-Огарево.

Эта земля раньше принадлежала совхозу НКВД. После распада СССР его приватизировали работники, многие из которых были пожилыми людьми, ветеранами Великой Отечественной войны. В 1990-е годы с помощью подделки документов, запугиваний и избиений у них отобрали их земли, в обмен, как пишет издание, на 15 акций стоимостью в 210 рублей.

В 2003 году "Агрокомплекс Горки-2", которому передали земли бывшего совхоза продал 12 гектаров некоммерческому партнерству "Заря", которое основали высокопоставленные сотрудники Федеральной службы охраны.

"Заря" разделила земли на 64 участка и начала раздавать сотрудникам службы безопасности президента. Неназванный сотрудник ФСО рассказал "Новой газете", что участки выделяли "нуждающимся офицерам" или по случаю важных событий и праздников за "смешные, символические суммы". В некоторых случаях в 43 раза дешевле рыночной стоимости.

По подсчетам издания, только в 2004 году "Заря" "продала" около 50 земельных участков. Эти сделки должны были принести партнерству около от 400 до 700 миллионов рублей. Однако за весь 2004 год выручка партнерства составила менее 6 миллионов рублей. Сейчас, по оценкам "Новой газеты", стоимость каждого участка составляет несколько миллионов долларов.

Среди тех, кто получил участки, оказались нынешний министр по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев, глава управделами президента Александр Колпаков и его супруга, бывший руководитель службы безопасности президента Олег Климентьев и его дочь, а также отец губернатора Тульской области Алексея Дюмина (который ранее также служил в охране Путина) Геннадий и другие его родственники.

Указанные в расследовании лица, как и Кремль, пока его не прокомментировали.

"Новая газета" также прослеживает путь людей, работавших в службе безопасности Путина с 1999 года, когда он стал исполняющим обязанности президента. Многие из них с тех пор высоко продвинулись по карьерной лестнице.