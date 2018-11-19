Как охранники Путина получили землю на Рублёвке. Расследование "Новой"

"Новая газета" и международный Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) выпустили совместный фильм-расследование о земельных участках, которыми владеют бывшие сотрудники службы безопасности президента России Владимира Путина и их родственники.
Авторы расследования утверждают, что в результате не самых прозрачных схем, в которых фигурировали, в частности, нынешний глава Росгвардии Виктор Золотов и покойный бизнесмен из Петербурга Роман Цепов, охранникам Путина достались гектары угодий в месте с самой дорогой землёй в России — в Одинцовском районе Московской области, на Рублевком шоссе, возле резиденции президента Ново-Огарево.
- Эта земля раньше принадлежала совхозу НКВД. После распада СССР его приватизировали работники, многие из которых были пожилыми людьми, ветеранами Великой Отечественной войны. В 1990-е годы с помощью подделки документов, запугиваний и избиений у них отобрали их земли, в обмен, как пишет издание, на 15 акций стоимостью в 210 рублей.
- В 2003 году "Агрокомплекс Горки-2", которому передали земли бывшего совхоза продал 12 гектаров некоммерческому партнерству "Заря", которое основали высокопоставленные сотрудники Федеральной службы охраны.
- "Заря" разделила земли на 64 участка и начала раздавать сотрудникам службы безопасности президента. Неназванный сотрудник ФСО рассказал "Новой газете", что участки выделяли "нуждающимся офицерам" или по случаю важных событий и праздников за "смешные, символические суммы". В некоторых случаях в 43 раза дешевле рыночной стоимости.
- По подсчетам издания, только в 2004 году "Заря" "продала" около 50 земельных участков. Эти сделки должны были принести партнерству около от 400 до 700 миллионов рублей. Однако за весь 2004 год выручка партнерства составила менее 6 миллионов рублей. Сейчас, по оценкам "Новой газеты", стоимость каждого участка составляет несколько миллионов долларов.
- Среди тех, кто получил участки, оказались нынешний министр по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев, глава управделами президента Александр Колпаков и его супруга, бывший руководитель службы безопасности президента Олег Климентьев и его дочь, а также отец губернатора Тульской области Алексея Дюмина (который ранее также служил в охране Путина) Геннадий и другие его родственники.
Указанные в расследовании лица, как и Кремль, пока его не прокомментировали.
"Новая газета" также прослеживает путь людей, работавших в службе безопасности Путина с 1999 года, когда он стал исполняющим обязанности президента. Многие из них с тех пор высоко продвинулись по карьерной лестнице.
- Виктор Золотов стал генералом армии и директором Росгвардии.
- Дмитрий Миронов в 2016 году назначен губернатором Ярославской области.
- Александр Колпаков - с 2014 года управляющий делами президента
- Алексей Дюмин был заместителем министра обороны, с 2016 - губернатор Тульской области.
- Евгений Зиничев с 2018 года - глава МЧС.
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