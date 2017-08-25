Карточный домик Кремля. Эфир в 21:05

Кто снимет игровое кино о президенте России? Тему обсуждают: Евгений Гиндилис, Сергей Снежкин, Екатерина Барабаш
Серийный убийца, конченый циник, лжец и маньяк, увлекающийся групповым сексом с женой и охранником, писающий на могилу родного отца и курящий травку в Белом доме. Кто этот аморальный тип, ставший одним из главных кинозлодеев Америки? Это президент Соединенных штатов в культовом сериале «Карточный домик».
Почему в русском кино нет образа российского президента - нашего современника?
Наши гости: продюсер Евгений Гиндилис, кинорежиссер Сергей Снежкин, кинокритик Екатерина Барабаш.
Ведущий: Мумин Шакиров
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.