Бойцы российских частных военных компаний и ветераны вооруженных сил и боевых действий обратились в Международный уголовный суд с требованием возбудить расследование против организаторов ЧВК и тех, кто им помогает, сообщил Радио Свобода председатель комитета Общероссийского офицерского собрания Евгений Шабаев.

Заявление к прокурору Международного уголовного суда Фату Бенсуда поддержали 357 делегатов из 52 регионов России, представляющих 18 общероссийских и межрегиональных общественных организаций. Сам текст обсуждался на общероссийском офицерском собрании, которое прошло в воскресенье и называлось "ЧВК. Гибель армии – #НасТутНет". Как следует из документа, потери ЧВК, по данным ветеранских организаций, исчисляются сотнями.

Ветераны российских ЧВОК и родственники погибших наемников сообщают об их участии в конфликтах на Донбассе, в Сирии, Ливии, ЦАР, Габоне

"Мы, граждане РФ, ветераны вооружённых сил и боевых действий, опираясь на статью 15 Римского статута Международного уголовного суда, просим возбудить расследование proprio motu на основе нижеизложенной информации о преступлениях, подпадающих под юрисдикцию суда, – говорится в обращении в суд.

За последние три года в российские ветеранские организации поступили тысячи жалоб граждан Российской Федерации, прошедших службу в частных военных и охранных компаниях (ЧВОК). Совет Федерации РФ отрицает существование российских ЧВОК, но непосредственные участники этих формирований свидетельствуют об обратном: интересы России в мире представляет целый ряд, в определении "Документа Монтрё", "частных предпринимательских субъектов, которые оказывают военные и/или охранные услуги". Ветераны российских ЧВОК и родственники погибших наемников сообщают об их участии в конфликтах в Донбассе, в Сирии, Ливии, Центральноафриканской Республике, Габоне, Северном и Южном Судане, Йемене и других странах Азии и Африки. При этом россияне воюют за рубежом в статусе "добровольцев" и без официального признания со стороны российского государства.

По словам Евгения Шабаева, в марте 2018 года бойцы ЧВК обращались в Администрацию Президента с предложением легализовать ЧВК, но получили ответ из Минобороны, в котором организацию и деятельность частных военных компаний в России назвали антиконституционным.

Как следует из обращения в суд, ветераны российских вооружённых сил считают, что "участников ЧВОК лишают правового статуса намеренно, из-за чего они не только не получают положенной ветеранам реабилитационной и экономической поддержки со стороны государства, но и преследуются по закону о наемничестве. (Деятельность ЧВОК попадает под действие двух статей Уголовного кодекса РФ: "Наемничество" и "Организация незаконного вооруженного формирования".)

Ветераны военных конфликтов пишут, что "состоящие из "нелегалов" подразделения ("ЧВК Патриот", "ЧВК Вагнер" и др.) и аффилированные с ними компании (например, работающая в ЦАР Lobaye Invest и работающая в Сирии ООО "Евро Полис") заключают соглашения о золото- и нефтедобыче на международном уровне и получают концессии в результате официальных межправительственных переговоров".

При этом, утверждают обратившиеся в международный уголовный суд, "с российскими наемниками заключаются юридически несостоятельные, не регламентирующие работу в условиях боевых действий договоры". "Фактически гражданских лиц вводят в заблуждение и вывозят из страны постоянного проживания с целью незаконного использования в военных целях, – считают подписанты. – Поскольку ситуация не меняется на протяжении уже трех лет, мы просим Прокурора возбудить уголовное дело на основании Статьи 7 Римского статута Международного уголовного суда, а именно пункта (i) – "насильственное исчезновение людей" (в определении Статута, "арест, задержание или похищение людей государством или политической организацией или с их разрешения, при их поддержке или с их согласия, при последующем отказе признать такое лишение свободы или сообщить о судьбе или местонахождении этих людей с целью лишения их защиты со стороны закона в течение длительного периода времени").

Также на основании статьи 25 Статута они просят прокурора применить индивидуальную уголовную ответственность к организаторам упомянутых ЧВОК, их собственникам и лицам, оказывающим им организационную, логистическую, военно-техническую и иную поддержку. В случае принятия решения о возбуждении уголовной процедуры мы готовы дать свидетельские показания и оказать иную посильную помощь, говорится в заявлении. На просьбу Радио Свобода пообщаться с теми, кто готов выступит в суде, мы получили отказ "из-за опасений уголовного преследования".

​Комментарии

Государство использует наемников в военных конфликтах через ЧВК, но при этом делает вид, что оно тут ни при чем

Член Совета по правам человека при Президента РФ Сергей Кривенко считает инициативу очень хорошей и правильной. "Эта проблема существует, потому что государство использует наемников в военных конфликтах через ЧВК, но при этом делает вид, что оно тут ни при чем, – говорит Кривенко. – И надо или легализовать ЧВК со всеми полагающимися гарантиями бойцам, либо преследовать их за наемничество по закону, но ни того, ни другого не происходит. Не найдя справедливости здесь, военные вынуждены обращаться за правдой в международные инстанции, и правильно делают. Мы на Совете по правам человека обязательно обсудим эту инициативу и, возможно, поддержим ее. Во многих странах легализованы ЧВК, в том числе в США, и государство несет ответственность в случае ранения или гибели сотрудников таких компаний".

Алим Бишенов, полномочный представитель интересов Российской Федерации в международной ассоциации "PraeLegal" говорит, что де-юре такая инициатива имеет право на успех. "Но если говорить не только преследованиях конкретных людей, занимающихся наемничеством, то в вопросе существования частных военных структур и их функционирования есть серьезный пробел в правовом регулировании. И тут очень важна политическая тональность, потому что России, которая будет обязана предоставить свою точку зрения и придется отвечать на вопросы международного суда, при решении этого вопроса придется учитывать интересы самого государства", – считает Бишенов.

В феврале Евгений Шабаев сообщил в интервью Радио Свобода о гибели бойцов так называемой "ЧВК Вагнера" в бою в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

Утверждается, что в этом бою погибли по меньшей мере несколько десятков россиян, главным образом бойцы ЧВК. Российский МИД признал гибель пяти российских граждан, не являющихся военнослужащими.