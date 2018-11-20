Наемники обиделись на Россию. Эфир в 19:05

Государство не хочет признавать "своими" участников ЧВК, хотя эти ЧВК выполняют вполне государственные задания. Обращение группы "ветеранов военных конфликтов" в Международный суд в Гааге обсуждают военные эксперты - Сергей Кривенко, Сергей Елединов, Евгений Шабаев и политический аналитик Андрей Колесников. Ведущая Елена Рыковцева.

Эфир в 19.05