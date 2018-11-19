Лондон не исключает продления переходного периода по Брекзиту

Великобритания не исключает возможности продлить переходный период после официального выхода из Евросоюза до 2022 года. Об этом в интервью Би-би-си заявил министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Грег Кларк. Согласно имеющимся на данный момет договорённостям, переходный период должен продлиться до конца 2020 года.

Ранее о том, что Евросоюз может предложить продлить переходный период до 2022 года, сообщала The Guardian со ссылкой на главного переговорщика ЕС по Брекзиту Мишеля Барнье. Газета отмечает, что эта идея позволит сторонам детально обсудить торговые отношения и будет означать, что Лондон продолжит платить взносы в бюджет Евросоюза.

Накануне газета The Times сообщила, что министерство обороны Великобритании составляет план экстренных действий на случай вероятных беспорядков в случае срыва сделки по Брекзиту. Минобороны может выделить в помощь полиции 1200 солдат. Это количество может быть увеличено до 10 тысяч.

Сегодня премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступит на ежегодном съезде Конфедерации британской промышленности. Как пишет Reuters, премьер-министр расскажет об окончательных деталях рамочного соглашения с ЕС до экстренного саммита глав правительств Евросоюза. Он намечен на 25 ноября.

14 ноября правительство Великобритании утвердило проект соглашения по выходу страны из ЕС. Согласно документу, Лондон заплатит Брюсселю около 39 миллиардов фунтов и обеспечит открытую границу Великобритании с Ирландией. С таким договором не согласились 11 министров из кабинета Терезы Мэй. Двое из них ушли в отставку.

Британцы проголосовали за выход из Евросоюза летом 2016 года. Великобритания присоединилась к ЕС в 1973 году и станет первой страной, которая его покинет. Законопроект о Брекзите предусматривает отмену акта о Европейских сообществах 1972 года, на основании которого страна вступила в Европейский союз, а также замену законов Евросоюза британскими.