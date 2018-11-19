Суд разрешил Януковичу выступить с последним словом из больницы

Суд в Киеве разрешил бывшему президенту Украины Виктору Януковичу выступить с последним словом с больничной койки. Очередное заседание суда по делу о госизмене назначено на 5 декабря, передает корреспондент телеканала "Настоящее время" из суда.

Янукович, который живет в России, участвует в процессе заочно. На прошлой неделе, как утверждается, он был госпитализирован в частную клинику в Москве. Врачи утверждают, что, получив травмы позвоночника и колена во время игры в теннис, он до сих пор находится в обездвиженном состоянии. Адвокаты заявляют, что пока он не может принимать участие в судебных заседаниях. Защитник Александр Горошинский в суде сказал, что считает некорректным просить тяжело больного человека выступать с последним словом.

Если Янукович не вылечится до 5 декабря, он сможет высказаться "сидя или лежа", — заявил, однако, судья Владислав Девьятко.

Генпрокуратура Украины обвиняет Виктора Януковича в государственной измене и требует приговорить экс-президента Украины к 15 годам тюрьмы. В частности, Януковича обвиняют в пособничестве российским властям и в действиях, направленных на изменение государственных границ Украины - в связи с аннексией Крыма. Бывший президент Украины, лишившийся власти после массовых уличных протестов, с февраля 2014 года живет в России.