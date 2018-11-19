Германия запретила въезд подозреваемым в убийстве Хашогги

Германия запретила въезд для 18 граждан Саудовской Аравии, подозреваемых в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Министр отметил, что санкции разрабатывались при участии Франции и Великобитании. Имена попавших в санкционный список не разглашаются.

Ранее персональные санкции в отношении 17 граждан Саудовской Аравии ввели Соединённые Штаты. Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ближайшие дни Вашингтон обнародует собственные выводы о гибели Хашогги.

Хашогги был убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября. Первоначально представители Эр-Рияда настаивали на том, что Хашогги покинул консульство, но через три недели признали, что его убили. Тело журналиста пока не найдено. Власти королевства объявили об аресте 21 подозреваемого в убийстве Хашогги, однако отвергли собственную причастность к организации нападения на него. Дела 11 обвиняемых переданы в суд. Прокурор королевства запросил смертной казни для пятерых из них.