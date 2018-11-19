Активист, избитый под Петербургом, находится в тяжелом состоянии

Активист Дмитрий Начинкин, избитый под Петербургом неизвестными, находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщает "ОВД-Инфо". По словам близких пострадавшего, полиция открыла дело и ищет нападавших.

Нападение на Начинкина произошло в воскресенье во дворе его дома в посёлке Песочный Курортного района Санкт-Петербурга. Неизвестные избили активиста арматурой, в том числе нанеся несколько ударов по голове. Кроме этого, нападавшие прокололи колёса автомобиля Начинкина. Истекая кровью, он добрался до отделения полиции, откуда был госпитализирован. Ночью ему сделали операцию.

Жители Песочного уверены, что к нападению причастны сотрудники местной администрации. Участник проекта "Объединённые демократы" Дмитрий Начинкин организовал в посёлке сбор подписей за проведение публичных слушаний по проекту бюджета. Он также обратился в прокуратуру с требованием проверить нарушения, допущенные администрацией при проведении тендеров на работы по госзаказу. В заявлении Начинкин указал, что все местные госзаказы выигрывает одна и та же компания, а цены в смете на выполнения работ завышены в несколько раз.