Охранники Путина правят страной

Обсуждаем расследование "Дворцы под охраной". В студии политик Геннадий Гудков, журналист "Собеседника" Сергей Ежов, на связи из США автор расследования "Новой газеты" Роман Анин. Ведущая Елена Рыковцева.
"Новая газета" подсчитала, сколько денег и власти прибрала к рукам охрана президента РФ
Обсуждаем расследование "Дворцы под охраной". В студии политик Геннадий Гудков, журналист "Собеседника" Сергей Ежов, на связи из США автор расследования "Новой газеты" Роман Анин. Ведущая Елена Рыковцева.
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