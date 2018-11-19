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Охранники Путина правят страной

Золотов и Путин в Вене в 2007 году

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"Новая газета" подсчитала, сколько денег и власти прибрала к рукам охрана президента РФ

Обсуждаем расследование "Дворцы под охраной". В студии политик Геннадий Гудков, журналист "Собеседника" Сергей Ежов, на связи из США автор расследования "Новой газеты" Роман Анин. Ведущая Елена Рыковцева.

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