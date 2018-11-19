В Тюмени к столетию расстрела Николая II испекли торт с его лицом

В Тюмени к столетию расстрела императорской семьи кондитеры приготовили пирожные с портретами последнего императора Николая II, его детей и жены. Об этом сообщает издание Znak.com.

Блюда были представлены на "Большом десертном балу". Кондитеры также приготовили императорский поезд из шоколада. Мероприятие проходило в рамках проекта "Императорский маршрут", запущенного правительством Тюменской области к столетию расстрела семьи Романовых.

Семья последнего императора Российской Империи Николая II была расстрелена большевиками в подвале дома Ипатьева в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля 1918 года. Среди погибших был его сын Алексей, супруга императрица Александра и четыре его дочери Ольга, Мария, Анастасия и Татьяна.