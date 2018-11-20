СМИ: из-за убийства Хашогги возможна смена саудовского принца

В Саудовской Аравии десятки членов королевской семьи просят не допустить до престола наследного принца Мухаммеда бин Салмана после убийства журналиста Джамаля Хашогги. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. По данным СМИ, ЦРУ считает принца заказчиком этого убийства.

Вместо Мухаммеда бин Салмана члены королевской семьи хотят поддержать кандидатуру брата короля - принца Ахмеда, которого по информации агентства, также скорее поддержат страны Запада. При этом оппоненты действующего наследного принца понимают, что Салман вряд ли пойдет против своего "любимого сына" и не будут действовать, пока 82-летний король жив.

Журналист Джамаль Хашогги был убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября. Первоначально представители Эр-Рияда настаивали на том, что Хашогги покинул консульство, но через три недели признали, что его убили. Тело журналиста пока не найдено. Власти королевства объявили об аресте 21 подозреваемого в убийстве Хашогги, однако отвергли собственную причастность к организации нападения на него. Дела 11 обвиняемых переданы в суд. Прокурор королевства запросил смертной казни для пятерых из них.

Оценка ЦРУ о причастности наследного принца Мухаммеда бин Салмана к убийству журналиста основывается на аудиозаписях из консульства, полученных от турецких спецслужб, на которых слышно, как саудовцы допрашивают и пытают Хашогги внутри консульства,и собственных разведданных .