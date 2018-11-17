СМИ: Саудовский журналист был убит по приказу наследного принца страны

Убийство саудовского журналиста Джамаля Хашогги произошло по указанию наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана. К такому выводу, по сведениям американских средств информации, пришли специалисты ЦРУ.

Непоименованный американский официальный представитель сообщил газете Wall Street Journal, что у ЦРУ нет вещественных доказательств существования такого указания, эксперты ЦРУ исходят из "понимания того, как функционирует система в Саудовской Аравии". "Этого бы не произошло и не могло произойти" без участия принца Мухаммеда, добавил источник Wall Street Journal.

Саудовский журналист Джамаль Хашогги, один из самых видных критиков саудовских властей, живший в последний год в США и сотрудничавший с газетой Washington Post, был убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября. Первоначально представители Эр-Рияда настаивали на том, что Хашогги покинул консульство, но через три недели признали, что он был убит. 15 ноября саудовский прокурор объявил о том, что он будет требовать смертной казни для пятерых обвиняемых в убийстве журналиста. В этот же день США ввели санкции против 17 граждан Саудовской Аравии, имевших отношение, по сведениям США, к убийству Хашогги. Эр-Рияд категорически отрицает причастность к убийству высшего руководства страны. В ответ на просьбу о комментарии представитель саудовского посольства назвала "ложными" подобные выводы. Представители ЦРУ отказались от комментариев.

Если причастность наследного принца Саудовской Аравии к этому убийству будет доказана, это создаст большие проблемы для администрации Дональда Трампа, которая сделала ставку на тесное сотрудничество с принцем Мухаммедом ибн Салманом, являющимся фактическим руководителем страны. Его рассматривают как лидера, сделавшего ставку на модернизацию и либерализацию Саудовской Аравии и ключевого союзника США на Ближнем Востоке.