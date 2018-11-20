Власти Калгари отменили заявку на зимнюю Олимпиаду в 2026 году

Городской совет канадского города Калгари проголосовал против подачи заявки о проведении зимних Олимпийских и Паралипийских игр в 2026 году. Об этом сообщает AP. Такое решение принято по итогам городского референдума, в ходе которого более 56 процентов жителей высказались против проведения Олимпиады в Калгари.

Мэр города Нахид Ненши заявил, что разочарован итогами референдума. По его словам, город два года готовился к подаче заявки. Кроме того, Калгари лишится инвестиций в размере 700 миллионов долларов, которые должна были выделить власти провинции Альберта.

Калгари уже принимал Зимние Олимпийские игры в 1988 году.

Выборы столицы Олимпиады 2026 года пройдут в следующем году на сессии Международного олимпийского комитета в Лозанне. Кроме Калгари игры хотят принять итальянские города Милан и Кортина-д'Ампеццо, а также столица Швеции Стокгольм.