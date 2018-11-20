В Петербурге возбудили дело после избиения активиста арматурой

В Санкт-Петербурге после избиении активиста Дмитрия Начинкина возбудили дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщает "Фонтанка". Сам активист находится в больнице в тяжёлом состоянии.

Полиция ищет двух человек, которые, предположительно, причастны к нападению.

Нападение на Начинкина произошло в воскресенье во дворе его дома в посёлке Песочный Курортного района Петербурга. Неизвестные избили активиста арматурой, в том числе нанеся несколько ударов по голове. Кроме этого, нападавшие прокололи колёса автомобиля Начинкина. Истекая кровью, он добрался до отделения полиции, откуда был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом правой скулы и глазницы.

Жители Песочного уверены, что к нападению причастны сотрудники местной администрации. В группе местных жителей во "ВКонтакте" отмечали, что в день нападения Начинкин собирал подписи за проведение публичных обсуждений бюджета посёлка. Он также обратился в прокуратуру с требованием проверить нарушения, допущенные администрацией при проведении тендеров на работы по госзаказу, которые, по заявлению активиста, выигрывает одна и та же компания, завышая при этом цены на выполнение работ в несколько раз.