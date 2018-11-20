Сенаторы США выступили против назначения Александра Прокопчука главой Интерпола. Российский генерал в Международной организации уголовной полиции – это "лиса в курятнике", – говорится в открытом письме к президенту США Дональду Трампу и генеральной ассамблее Интерпола. Обращение подписали четыре сенатора: республиканцы Роджер Уикер, Марко Рубио и демократы Джин Шахин и Крис Кунс.

Они заявили, что "Россия раз за разом нарушала правила Интерпола, используя его для сведения счетов и преследования политических оппонентов, диссидентов и журналистов". Кроме этого, как считают американские законодатели, сам Прокопчук "лично участвовал в осуществлении стратегии запугивания, направленной на ослабление демократических институтов и укрепление авторитарного режима [президента России Владимира] Путина".

Ранее против назначения возможного Прокопчука главой организации выступили члены оппозиционного Форума свободной России. Они заявили, что такую влиятельную организацию, как Интерпол, не может возглавлять представитель страны, попирающей права и свободы собственных граждан, нарушающей свои международные обязательства, аннексирующей территории других государств и участвующей в нескольких агрессивных войнах".

Аналогичную позицию выразили бизнесмены из "списка Титова". Они считают, что на МВД России лежит ответственность за многочисленные нарушения прав человека. "Эта организация печально известна коррупцией и плутократией, ее служащие регулярно обвиняются и признаются виновными в бесчеловечном обращении и пытках подозреваемых", – отмечается в обращении. Его авторы призывают делегатов генеральной ассамблеи Интерпола не голосовать за кандидатуру Прокопчука.

Против Прокопчука также выступила Украина. Киев пообещал выйти из Интерпола, если его возглавит россиянин. После этого стало известно, что родной брат Александра Прокопчука работает представителем Украины при ОБСЕ. В Министерстве иностранных дел страны уже прокомментировали эти родственные связи. Киев заявил, что конфликт с Россией разбросал по обе линии фронта друзей и родственников, а также заверил, что на работу Прокопчука-младшего в ОБСЕ это никак не повлияло.

Выборы нового главы Международной уголовной полиции пройдут 21 ноября в Дубае. Генерал-майор Александр Прокопчук с 2006 года был заместителем начальника национального бюро Интерпола, с 2011 года стал начальником Национального центрального бюро организации при МВД России. В Кремле уже поддержали новое назначение генерала.

До недавнего времени Международную уголовную полицию возглавлял представитель Китая Мэн Хунвэй. В октябре, отправившись на родину, он сначала пропал, а затем подал в отставку в связи с начатым против него расследованием по обвинению в коррупции. В настоящее время переходным главой Интерпола является представитель Южной Кореи Ким Йонг Ян.