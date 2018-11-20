Сенаторы США выступили против назначения Александра Прокопчука главой Интерпола. Российский генерал в Международной организации уголовной полиции – это "лиса в курятнике", – говорится в открытом письме к президенту США Дональду Трампу и генеральной ассамблее Интерпола. Обращение подписали четыре сенатора: республиканцы Роджер Уикер, Марко Рубио и демократы Джин Шахин и Крис Кунс.
Они заявили, что "Россия раз за разом нарушала правила Интерпола, используя его для сведения счетов и преследования политических оппонентов, диссидентов и журналистов". Кроме этого, как считают американские законодатели, сам Прокопчук "лично участвовал в осуществлении стратегии запугивания, направленной на ослабление демократических институтов и укрепление авторитарного режима [президента России Владимира] Путина".
- Ранее против назначения возможного Прокопчука главой организации выступили члены оппозиционного Форума свободной России. Они заявили, что такую влиятельную организацию, как Интерпол, не может возглавлять представитель страны, попирающей права и свободы собственных граждан, нарушающей свои международные обязательства, аннексирующей территории других государств и участвующей в нескольких агрессивных войнах".
- Аналогичную позицию выразили бизнесмены из "списка Титова". Они считают, что на МВД России лежит ответственность за многочисленные нарушения прав человека. "Эта организация печально известна коррупцией и плутократией, ее служащие регулярно обвиняются и признаются виновными в бесчеловечном обращении и пытках подозреваемых", – отмечается в обращении. Его авторы призывают делегатов генеральной ассамблеи Интерпола не голосовать за кандидатуру Прокопчука.
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Против Прокопчука также выступила Украина. Киев пообещал выйти из Интерпола, если его возглавит россиянин. После этого стало известно, что родной брат Александра Прокопчука работает представителем Украины при ОБСЕ. В Министерстве иностранных дел страны уже прокомментировали эти родственные связи. Киев заявил, что конфликт с Россией разбросал по обе линии фронта друзей и родственников, а также заверил, что на работу Прокопчука-младшего в ОБСЕ это никак не повлияло.
Выборы нового главы Международной уголовной полиции пройдут 21 ноября в Дубае. Генерал-майор Александр Прокопчук с 2006 года был заместителем начальника национального бюро Интерпола, с 2011 года стал начальником Национального центрального бюро организации при МВД России. В Кремле уже поддержали новое назначение генерала.
До недавнего времени Международную уголовную полицию возглавлял представитель Китая Мэн Хунвэй. В октябре, отправившись на родину, он сначала пропал, а затем подал в отставку в связи с начатым против него расследованием по обвинению в коррупции. В настоящее время переходным главой Интерпола является представитель Южной Кореи Ким Йонг Ян.