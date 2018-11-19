Бизнесмены из "списка Титова" против кандидатуры Прокопчука

Бизнесмены из "списка Титова" возражают против кандидатуры российского генерала МВД Александра Прокопчука на выборах президента "Интерпола". Обращение бизнесменов к делегатам генеральной ассамблеи Интерпола с просьбой не поддерживать кандидатуру Прокопчука подписали восемь человек: Евгений Рыжов, Дмитрий Гордеев, Андрей Столбунов, Виктор Ламаш, Евгений Петров, Владимир Зюзин, Василий Дякун и Азамат Кильдигушев. Би-би-си, сообщившая, что текст обращения есть в её распоряжении, отмечает, что аналогичная петиция опубликована на сайте change.org.

Инициатива составления обращения исходила от Рыжова, о чём он рассказал в интервью Би-би-си. Ещё двое соавторов обращения подтвердили это.

Все подписавшиеся (кроме Гордеева) входили в так называемый список бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Титов в феврале 2018 года передал президенту России Владимиру Путину список предпринимателей, желающих, по его словам, вернуться в Россию из-за рубежа. В России против них заведены уголовные дела.

Авторы считают, что на МВД России лежит ответственность за многочисленные нарушения прав человека: "Эта организация печально известна коррупцией и плутократией, ее служащие регулярно обвиняются и признаются виновными в бесчеловечном обращении и пытках подозреваемых", отмечается в обращении. Его авторы призывают делегатов генеральной ассамблеи не голосовать за кандидатуру Прокопчука.

Выборы нового главы Интерпола состоятся на сессии генеральной ассамблеи организации в Объединённых Арабских Эмиратах 21 ноября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле поддерживают кандидатуру Прокопчука. С 2006 года он был заместителем начальника национального бюро Интерпола, с 2011 года стал начальником национального центрального бюро Интерпола при МВД России.

До недавнего времени Международную уголовную полицию (Интерпол) возглавлял представитель Китая Мэн Хунвэй. Однако в октябре, отправившись на родину, он сначала внезапно там пропал, а затем подал в отставку в связи с начатым против него расследованием по обвинению в коррупции.

В настоящее время переходным главой Интерпола является представитель Южной Кореи Ким Йонг Ян.