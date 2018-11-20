В Вильнюсе на 66 году жизни скончался театральный режиссер Эймунтас Някрошюс. Об этом сообщил в фейсбуке его близкий родственник, депутат литовского парламента Арвидас Някрошюс.

Някрошюс родился 21 ноября 1952 года в деревне Пажобрис в Каунасском уезде Литвы. В 1978 году окончил ГИТИС, режиссёрское отделение Андрея Гончарова. Карьеру начал в Каунасском драматическом театре.

Някрошюс ставил спектакли и оперы в ведущих театрах России и Европы, для них характерны метафоричность и аскетичность сценического языка, напоминает Delfi.

За свою карьеру режиссер поставил более 30 драматических и оперных спектаклей в Литве, России и Европе. Он был лауреатом многих престижных премий, в том числе премии Станиславского, "Золотой маски", премии Союза театров Европы, наград ведущих европейских театральных фестивалей.

Режиссёр был отмечен государственными наградами Литвы, России и Советского Союза времён перестройки.