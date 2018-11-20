На месте клуба дзюдо Ротенберга откроют пансион Минобороны

В следующем году на Бычьем острове в Санкт-Петербурге, где велось строительство клуба дзюдо Аркадия Ротенберга, откроют пансион воспитанниц Министерства обороны. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника в ведомстве.

Петербургский пансион создадут по примеру московского, который открыли в 2008 году. В нем учатся девочки из неполных и многодетных семей, дочери действующих и погибших военнослужащих и участников боевых действий, награжденных государственными наградами.

Остров Бычий перешел в собственность Минобороны после обмена недвижимостью с бизнесменом Аркадием Ротенбергом. Ему достались два земельных участка ведомства в Москве. На острове Бычьем находится недостроенный спортивно-гостиничный комплекс, где планировалось открыть клуб дзюдо, яхт-клуб и построить коттеджи. На реализацию проекта уже потратили около восьми миллиардов рублей. По оценкам эксперта РБК, дополнительные затраты Минобороны на строительство составят два миллиарда рублей. Доход от продажи квартир в жилых комплексах на полученных Ротенбергом в обмен участках в Москве, по оценке экспертов, может составить около 13 миллиардов рублей.

Инициатором создания клуба стал будущий президент России Владимир Путин, когда занимал должность вице-мэра Петербурга. В 1998 году клуб возглавил Аркадий Ротенберг, который в юности был спарринг-партнером Путина по дзюдо. В 2005 году он получил от администрации Петербурга в аренду на 49 лет остров Бычий.

