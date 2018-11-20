Протесты во Франции: 500 пострадавших и комендантский час

Во вторник во Франции продолжаются протесты против повышения акциза на бензин и дизельное топливо.

На входящем в состав Франции заморском острове Реюньон введён коммендантский час, власти также закрыли местные школы, сообщила местная префектура.

На острове Реюньон, который находится у берегов Африки в Индийском океане, протесты достигли наибольшего накала. В понедельник несколько человек подожгли автозаправочную станцию, также были ранены четыре жандарма. Почти половина жителей Реюньон живет за чертой бедности, каждый четвёртый — безработный. В то же время легковые автомобили на острове очень распространены, пишет интернет-издание 20 minutes.

​В материковой части Франции самые острые протесты наблюдаются в изолированных регионах, в которых почти все местные жители ежедневно пользуются машинами. Так, в субботу в альпийской Савойе женщина сбила насмерть недовольную местную жительницу, которая вместе с другими людьми преградила путь её машине и начала бить по ней кулаками, передаёт Franceinfo.

Французская прокуратура также требует тюремных сроков для нескольких человек, которые заблокировали автостраду под Страсбургом. Местный суд в понедельник приговорил одного из них к четырём месяцам заключения, пишет DNA.

На прошлой неделе во Франции начались протесты против повышения акциза на бензин и дизельное топливо, с тех пор в них пострадали более 500 человек. В субботу на центральном митинге в Париже собрались почти 300 тысяч человек. Часть его участников пытались прорваться в Елисейский дворец.

Недовольные повышением налогов французы считают, что мера ударит прежде всего по бедным и по среднему классу: у жителей многих регионов Франции из-за недостаточной развитости общественного транспорта кроме личной машины нет других возможностей для передвижения.