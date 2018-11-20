В Приморье оппозиционер Ищенко не прошёл "муниципальный фильтр"

Краевая избирательная комиссия намерена отказать в регистрации кандидатом на пост главы Приморья самовыдвиженцу Андрею Ищенко из-за, как она утверждает, "существенных нарушений" в представленных документах.

Как сообщила председатель крайизбиркома Татьяна Гладких, в ходе проверки поданных Ищенко 147 подписей муниципальных депутатов две оказались недостоверными, а ещё 11 комиссия не засчитала. Таким образом, ему не хватило для регистрации 6 подписей.

Кроме того, по данным комиссии, Андрей Ищенко не предоставил сведения об имущественном положении своем и несовершеннолетних детей по состоянию на 1 октября. Решение о возможности регистрации Ищенко комиссия примет в субботу, 24 ноября, сообщила глава избиркома Приморья.

Коммунист Андрей Ищенко принимал участие в губернаторских выборах в Приморье в сентябре. Во втором туре его соперником был действующий глава региона, единоросс Андрей Тарасенко. После обработки 95 процентов протоколов Ищенко выигрывал у Тарасенко с большим отрывом. Однако после подсчета всех бюллетеней победителем неожиданно был объявлен кандидат от "Единой России". Это вызвало массовые протесты во Владивостоке, в результате которых избирательная комиссия была вынуждена признать итоги выборов недействительными. Позже Тарасенко отказался от участия в новых выборах. Ищенко после отказа КПРФ выдвинуть его кандидатуру - якобы как раз из-за невозможности преодолеть "муниципальный фильтр", заявил, что пойдёт на выборы как самовыдвиженец.

Новые выборы губернатора Приморского края назначены на 16 декабря. Прием документов на регистрацию кандидатов в губернаторы Приморья был завершен в воскресенье, 18 ноября. Документы для участия в выборах подали 17 человек, трое, в том числе назначенный президентом Путиным временный глава региона Олег Кожемяко, уже зарегистрированы.