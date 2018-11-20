Олег Кожемяко зарегистрирован кандидатом на выборах главы Приморья

Избирательная комиссия Приморского края зарегистрировала временно исполняющего обязанности главы региона Олега Кожемяко в качестве кандидата в губернаторы. Об этом сообщил избирком края.

Кожемяко отказался от партийной поддержки "Единой России" и идёт на выборы самовыдвиженцем. Комиссия признала действительными большинство подписей избирателей края, которые представил Кожемяко, а также 100 процентов подписей глав и депутатов муниципальных образований.

Ранее о подаче документов для регистрации кандидатом на выборах губернатора Приморья сообщил один из главных претендентов на этот пост, коммунист Андрей Ищенко. Он также идёт на выборы как самовыдвиженец, так как КПРФ отказалась выдвигать его кандидатуру на повторные выборы.

Ищенко принимал участие в губернаторских выборах в Приморье в сентябре. Во втором туре его соперником был действующий глава региона, единоросс Андрей Тарасенко. После обработки 95% протоколов Ищенко выигрывал у Тарасенко с большим отрывом. Однако после подсчета всех бюллетеней победителем неожиданно был объявлен кандидат от "Единой России". Это вызвало массовые протесты во Владивостоке, в результате которых избирательная комиссия была вынуждена признать итоги выборов недействительными.

Новые выборы губернатора Приморского края назначены на 16 декабря. Прием документов на регистрацию кандидатов в губернаторы Приморья был завершен в воскресенье, 18 ноября. Документы для участия в выборах подали 17 человек, трое уже зарегистрированы.