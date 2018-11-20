Москалькова просит главу ФСИН поверить жалобы Мохнаткина

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к своей коллеге, омбудсмену Архангельской области Любови Анисимовой, а также к главе ФСИН Геннадию Корниенко с просьбой разобраться в ситуации с отбывающим наказание оппозиционером Сергеем Мохнаткиным.

Ранее руководитель движения "За права человека" Лев Пономарев направил письма Москальковой и главе Совета по правам человека Михаилу Федотову с просьбой срочно перевести Мохнаткина в больницу, а также допустить к нему общественного защитника Андрея Крекова.

Мохнаткин неоднократно жаловался на избиения со стороны сотрудников колонии, в которой он отбывает наказание, а также на отсутствие медицинской помощи. Оппозиционер находится в тюрьме с диагностированным переломом поясничных позвонков.

Пресс-секретарь Татьяны Москальковой Алексей Зловедов заявил, что омбудсмен уже ознакомилась с делом Мохнаткина.

В 2014 году Сергея Мохнаткина приговорили к четырем годам и шести месяцам заключения по статье "применение насилия к представителю власти". По версии следствия, на акции оппозиции на Триумфальной площади оппозиционер ударил полицейского по лицу. Сам Мохнаткин вину не признал.

В 2016 году его приговорили еще к 11 месяцам тюрьмы - за оскорбление начальника отряда колонии, а в марте 2017-го признали виновным в дезорганизации деятельности исправительного учреждения и добавили еще два года лишения свободы.

В ноябре этого года на Мохнаткина завели новое уголовное дело – и тоже по обвинению в дезорганизации работы колонии. Защита осужденного предположила, что дело связано с инцидентом во время этапирования Мохнаткина из областной больницы управления ФСИН. После обследования оппозиционера хотели отправить на 15 суток в штрафной изолятор, несмотря на плохое состояние его здоровья. Мохнаткин от этапирования отказался и потребовал вызвать ему скорую помощь, но его все равно насильно доставили в колонию.