Оппозиционера Сергея Мохнаткина обвинили в дезорганизации работы колонии 

Следственный комитет завел уголовное дело на 64-летнего оппозиционера Сергея Мохнаткина, который отбывает срок в колонии, сообщает “Медиазона” со ссылкой на общественного защитника Андрея Кракова. Его обвинили в дезорганизации работы исправительного учреждения. Информацию о возбуждении подтвердили архангельскому порталу 29.ru в региональном отделении Следственного комитета.

Суть обвинений Мохнаткина неизвестна. Защитник предположил, что дело связано с инцидентом во время этапирования Мохнаткина из областной больницы управления ФСИН. Во время обследования в больнице, рассказал Креков, оппозиционера отправили на 15 суток в штрафной изолятор, несмотря на его плохое состояние его здоровья. Оппозиционер отказался от этапирования из больницы и попросил вызвать ему скорую помощь, но его все равно насильно доставили в колонию.

Мохнаткин находится в колонии с 2014 года. Тогда его приговорили к 4 с половиной годам колонии строгого режима за применение насилия к полицейским на Триумфальной площади в Москве. Там он участвовал в акции в защиту 31 статьи Конституции, гарантирующей свободу собраний. В 2016 году оппозиционера приговорили к еще 11 месяцам колонии за оскорбление начальника отряда колонии, а в марте 2017-го его признали виновным в дезорганизации деятельности колонии. Оппозиционер должен был выйти на свободу 2 декабря.

Мохнаткин стал известен в 2010 году, когда его осудили за нападение полицейского на протестной акции в Москве. Он был помилован президентом России Дмитрием Медведевым и вышел на свободу в конце апреля 2012 года.

Во время нахождения в колониях Мохнаткин неоднократно заявлял о пытках со стороны сотрудников ФСИН и объявлял голодовки.

В марте 2018 года имя Мохнаткина в списке политических заключённых передавала президенту Путину кандидат на пост президента Ксения Собчак. Праsозащитный центр “Мемориал” включает гражданского активиста в список людей, в уголовных делах с которыми с большой вероятностью присутствуют признаки политической мотивации и серьезного нарушения закона.