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Ненастоящий сирота несуществующих государств

Ненастоящий сирота несуществующих государств
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Салим Гулам Ясин был вывезен в Советский Союз из Афганистана в 1985 году. Тогда ему было 11 лет. Его зачислили в программу обучения детей-сирот из Демократической Республики Афганистан в советских учебных заведениях. Ясин не был сиротой, его родители, как и многих других ребят, отправленных из Кабула в СССР, работали на просоветское правительство Афганистана Бабрака Кармаля. Пока дети учились, не стало ни СССР, ни ДРА. Более двух тысяч афганцев оказались предоставлены сами себе без ясного статуса. Ясин живёт в Московской области более 30 лет, юридически оставаясь гражданином Афганистана. Попытки легализоваться в России до сих пор не приносят успеха, ему грозит депортация на родину, где Ясина, по его убеждению, могут убить.

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