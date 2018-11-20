Верховная рада поддержала переименование Кировоградской области

Верховная рада Украины проголосовала за переименование Кировоградской области в Кропивницкую. Далее это решение рассмотрит Конституционный суд.

Изменение названия области поддержали 239 депутатов Рады. Они также проголосовали за то, чтобы Кировоградский район назвать Кропивницким. Кроме Кировоградской, депутаты Рады должны рассмотреть новое название для Днепропетровской области, которую хотят переименовать в Сечеславскую.

В случае одобрения Конституционным судом законопроект о переименовании области вернётся на повторное рассмотрение в Раде, которая должна его поддержать большинством 300 голосов.

В 2016 году Рада переименовала Кировоград в честь актера Марка Кропивницкого, который в XIX веке начинал в этом городе карьеру. Тогда также Днепропетровску официально присвоили его разговорное название – Днепр. Но обе области до сих пор называются Кировоградской и Днепропетровской: для их переименования нужно внести изменения в украинскую конституцию.

На Украине в рамках закона о декоммунизации с 2015 года переименовали почти тысячу городов, посёлков и сёл, по всей стране также снесли около двух тысяч памятников Ленину и другим коммунистическим деятелям.