США ввели санкции против российских компаний за помощь Ирану

Минфин США наложил санкции на два российских предприятия за участие в предполагаемых поставках нефти из Ирана в Сирию. В черный список добавлены государственное предприятие "Промсырьеимпорт" и компания Global Vision Group, а также первый замглавы "Промсырьеимпорта" Андрей Догаев. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным американских властей, через эти российские компании Иран поставлял нефть сирийскому правительству в обход санкций Вашингтона. В заявлении американского ведомства сказано, что его действия направлены против схемы, "которую Иран и Россия использовали для укрепления режима Ассада".

"Промсырьеимпорт" находится в собственности российского государства. Оно подведомственно Министерству энергетики России. Фирма Global Vision Group названа в сообщении Минфина США российской компанией, которая принадлежит сирийскому бизнесмену Мохамеду Альшвики.

Согласно раскрытой американцами схеме, Центробанк Ирана переводил деньги иранскому посреднику Tadbir Kish. Тот передавал их компании Global Vision Group. Она, в свою очередь, перечисляла их "Промсырьеимпорту", который в счет указанных средств поставлял "миллионы баррелей иранской нефти" в Сирию.

Ранее США обвинили власти Ирана в попытке обойти американский запрет на экспорт нефти путем отключения на нефтяных танкерах транспондеров – приборов, позволяющих следить за их местонахождением через спутник.

Санкции против Ирана, которые вступили в силу 6 ноября, касаются различных секторов иранской экономики, в том числе банков и нефтедобывающих компаний. Эти меры были введены через полгода после выхода Вашингтона из многосторонней "ядерной сделки" с Тегераном. С этим решением не согласны Евросоюз, Россия и Китай. Власти ЕС объявили о разработке схемы обхода мер в отношении Ирана со стороны Вашингтона.