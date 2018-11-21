Правящая партия Польши отменяет спорную реформу Верховного суда

Польская правящая партия "Право и справедливость" отменяет реформу Верховного суда. Такое решение было принято в соответствии с постановлением Суда Европейского союза, который потребовал от Варшавы вернуть высшему судебному органу Польши прежний статус. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление, опубликованное в среду на сайте парламента.

В сентябре Еврокомиссия обратилась в Суд ЕС с жалобой на действия Польши, обвинив ее в покушении на независимость правосудия. По правилам, которые начали действовать с конца 2017 года, польский Верховный суд был переподчинен минюсту, а глава министерства получил право назначать председателей апелляционных и окружных судов самостоятельно, не совещаясь с представителями правосудия.

В Еврокомиссии считают, что такие действия нарушают баланс полномочий и угрожают верховенству права. Польские власти настаивают на том, что изменения необходимы для борьбы с коррупцией и "капитального ремонта" органа, который, по мнению правительства, все еще сохраняет пережитки эпохи правления коммунистов.

Теперь правящая партия внесла новую законодательную инициативу, которая отменит изменения, введенные ранее в отношении Верховного суда.