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Росгвардия закупила лазерные установки для разгона толпы

Иллюстративное фото

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Росгвардия закупила два автомобиля, которые оснащены лазерными излучателями и могут быть использованы для разгона митингов. Об этом сообщают "Открытые медиа" со ссылкой на госконтракт, который был заключен ещё в мае.

Согласно документации, встроенный в микроавтобус "Газель" комплекс оглушает (звук по громкости можно сравнить со взлётом самолета) и ослепляет.

Контракт на сумму в 65 миллионов рублей выиграла компания "АСБ Плюс" – единственный участник конкурса. Он должен быть исполнен к концу ноября.

За последние два года, как пишут "Открытые медиа", Росгвардия приобрела у "АСБ Плюс" 128 комплектов щитов системы "Шепот", которая способна акустически воздействовать на нарушителей.

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