Арсенал страха. Росгвардия и МВД готовы к протестам на 10 млрд рублей

Анализ сайта госзакупок и профильных сайтов силовых министерств РФ и предприятий военно-промышленного комплекса показывает, что в России создается система подавления, оснащенная самыми новейшими достижениями российской технической мысли.

Уже стали привычными и даже обыденными новостные сводки о том, как МВД и войска Национальной гвардии РФ готовятся противостоять "цветным революциям", "российскому Майдану" и вообще "массовым нарушениям общественного порядка" – под этим эвфемизмом обычно вуалируют гражданские протесты. Еще 15 декабря 2016 года начальник управления Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ по Алтайскому краю полковник Александр Мауль заявил на брифинге для журналистов, что войска Национальной гвардии создали для борьбы с "пятой колонной" и прочими "революционными брожениями".

Так или иначе, речь идет о готовности карательных структур к подавлению возможных массовых выступлений населения. Насколько такая угроза реальна, вопрос отдельный, но вполне очевидно, что Кремль действительно чего-то опасается, к чему-то всерьез готовится, не только ужесточая карательно-запретительное законодательство, создавая новые силовые структуры и переформатируя существующие, но и активно перевооружая их. Концепцию этого перевооружения представил вице-премьер Дмитрий Рогозин. Выступая 25 мая 2017 года в подмосковном Красноармейске на открытии форума "День передовых технологий правоохранительных органов", он заявил: "Росгвардия должна быть вооружена до зубов, и не просто до зубов, но самым высококачественным вооружением, прежде всего нелетальными средствами вооружения, которые позволят решать задачи, связанные с противодействием внутренним угрозам без применения жесткой силы".

"Лавина" против "оружия пролетариата"

Номенклатура спецтехники для борьбы с "пятой колонной" поистине обильна, а названия систем экзотичны – чаще всего используются наименования разрушительных природных явлений. Так, для разгона демонстраций Нацгвардия получила в свое распоряжение специальную инженерную машину "Торнадо", разработанную специалистами Института спецтехники на шасси грузового автомобиля повышенной проходимости "Урал-4320".

Как сообщил заместитель директора Федеральной службы войск Национальной гвардии – главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ генерал Сергей Ерыгин, "Торнадо" может применяться в спецоперациях по пресечению "массовых нарушений общественного порядка, а также для оказания помощи россиянам при введении режима ЧС". Машина, бронированная, как значится на сайте производителя, "по 2-му классу защиты от огнестрельного оружия", оборудована бойницами для ведения огня, водометной установкой с цистернами и баками, системой распыления газов, в корме находится крано-манипуляторная установка с аутригерами (выносными опорами) и пультами управления, имеется бульдозерный отвал, радиостанция, системы видеонаблюдения и регистрации, сигнальное громкоговорящее устройство, пожарно-техническое вооружение, лебедка, раздвижная лестница, а также устройство, обозначенное как "Лафет".

"Лафет" – это гранатометная система залпового огня "нелетального действия", предназначенная для "оказания психофизического воздействия на правонарушителей при пресечении массовых беспорядков". В общем, машина многоцелевая: может разгонять толпу, разбирать завалы и преодолевать баррикады. Первые "Торнадо" уже поступили на вооружение саперных подразделений 5-го оперативного полка отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского.

Еще одна машина российской полиции для "давки" демонстрантов – бронированный водометный спецавтомобиль "Лавина-Ураган", собираемая на Варгашинском заводе противопожарного и специального оборудования на шасси грузовика "Урал-532362". "Лавина-Ураган" для эффективного воздействия на протестующих оснащена водометом, восьмиствольным гранатометом для стрельбы гранатами со слезоточивым газом и светозвуковыми боеприпасами, средствами для разрушения баррикад и завалов. На том же заводе противопожарного оборудования собирают еще ряд моделей "для пресечения массовых беспорядков": водометный автомобиль АСВ-6,0-30 (КамАЗ-53605)-110ВР "Шторм", автомобиль с водометом малого класса АСВ-2,0-20 (3310)-120ВР "Гроза" и автомобиль быстрого реагирования АБР 9,0-40 (МАЗ-6317).

В комплекте водометного автомобиля "Шторм" есть еще газ, краска и пена. Краска, сделанная на свекольной основе, подмешивается в воду, ее сложно отмыть

Водометный автомобиль "Шторм", как с гордостью сообщает сайт предприятия, это "отлично защищенная бронированная машина с водометом, против которой оружие пролетариата недейственно". Уже "само появление подобной машины на улице начинает остужать самые горячие головы", так как этот спецавтомобиль "всем своим грозным видом говорит слишком ретивым митингующим: дальше никаких церемоний не будет! И действительно, бронированные водометные автомобили, до некоторой степени, являются оружием "предпоследней черты", за которой начинаются уже более серьезные мероприятия". Машина целевым образом создана, чтобы "пресекать групповые противоправные действия и массовые беспорядки". И не только мощными водометами: "Вода (ее у машины 6 тонн) – только одна из составляющих борьбы с демонстрантами. В комплекте водометного автомобиля "Шторм" есть еще газ, краска и пена. Краска, сделанная на свекольной основе, подмешивается в воду. Она абсолютно безопасна, зато крайне плохо отмывается, и это помогает отмечать наиболее активных участников. "Подкрашенных" бузотеров можно отлавливать уже после окончания основных событий. Слезоточивый или газ на перцовой основе точно так же подмешивается в воду".

При всем этом, как утверждает производитель, "Шторм" считается "довольно гуманным средством". "Гроза" более компактна, а вот АБР на шасси МАЗа – настоящий монстр: его бак вмещает девять тонн воды, плюс еще 200 литров "спецсредств" – слезоточивого газа, 30-литровый бак для красителя, 60-литровый пенобак и прочие интересные приспособления. В мае 2017 года Нацгвардия заказала четыре единицы этого "Шторма" – по цене 20 008 211 рублей за штуку, всего на 80,032 млн рублей.

Как значится в заявке, машина предназначена "для обеспечения операций по пресечению групповых противоправных действий, а также массовых беспорядков, служит для доставки к месту проведения операции экипажа, воды, специальных средств и является средством противодействия группам лиц, нарушающих общественный порядок, путем воздействия на них водой и специальными средствами".

Для усмирения бунтовщиков также сгодятся полицейские версии броневиков "Тайфун-К" (на базе КамАЗа) и миасский "Урал-63095", он же – "Тайфун-У". Об их полицейском оборудовании мало что известно, не считая куцых сведений об оснащении светозвуковыми комплексами для разгона массовых скоплений митингующих. Как не без ехидства написали весной 2017 года некоторые СМИ, "машины для разгона демонстраций впервые поучаствуют в параде Победы". И они поучаствовали – проехали по Красной площади с полицейскими проблесковыми маяками.

Правда, обе эти спецмашины пока больше интересны военным, нежели полицейским, и до сих пор нет полной ясности, закажет ли Нацгвардия себе эти броневики серийно, поскольку ряд специалистов считает эти машины излишне мощными для выполнения полицейских задач. В этой связи любопытна проскочившая в одном из изданий реплика, что руководство Нацгвардии в настоящее время "не планирует закупать не только новейшие танки и БМП семейств "Армата" и "Курганец", но и бронетранспортеры "Бумеранг". Поскольку, как полагает генералитет ведомства, "такие машины больше подходят для полноценного общевойскового боя с применением высокоточного оружия, авиации и артиллерии, но никак не для поддержания правопорядка". К тому же у предлагаемых для Нацгвардии новинок российского ВПК "слишком агрессивный внешний вид" и избыточное для полицейских задач вооружение. Но раз от танков "Армата" и тяжелых БМП отказались , значит, вопрос об их принятии на вооружение войск Нацгвардии рассматривался! Да и отказались – это лишь пока , а дальше концепция всегда может поменяться.

Полицейские структуры закупают немалое количество многоцелевых бронемашин, которые можно использовать в полевом бою и против демонстрантов

Впрочем, и без этого полицейские структуры закупают немалое количество многоцелевых бронемашин, которые можно использовать хоть в полевом бою, хоть против демонстрантов. Это и "Урал-ВВ" (бронемашина для переброски личного состава, может перевозить грузы, выполнять функции командно-штабной машины, санитарной машины, использоваться для монтажа оборудования, вооружения), и "Патруль-СН" (на базе полноприводного шасси КамАЗа, предназначен для обеспечения силовой поддержки при выполнении спецзадач, сопровождения и охраны колонн, патрулирования местности, проведения разведки и т. п.). Нацгвардия первоначально закупила их без оснащения вооружением – для подразделений ОМОНа, выполняющих задачи по предупреждению массовых беспорядков, но теперь эти машины будут с вооружением. Также имеется специальная бронированная полицейская машина СПМ-3 "Медведь", броня которой "держит" бронебойные 7,62-мм винтовочные пули, а днище выдерживает подрыв на фугасе мощностью до 6 кг тротилового эквивалента. "Медведь" способен выставлять дымовую завесу, распылять средства пожаротушения и различные виды слезоточивого газа, проводить радиохимическую разведку, применяться в качестве шасси для установки самого разнообразного вооружения, предназначен он для использования "при проведении контртеррористических операций, операций по пресечению массовых беспорядков". А в оперативных частях имеются оснащенные 30-мм автоматическими пушками БТР-82 и 14,5-мм пулеметами БТР-82В.

На войне как на войне

В декабре 2017 года Нацгвардия заказала 20 специальных бронированных автобусов "Федерал 42591" – по 9,515 млн рублей каждый, а также пять бронированных легковых автомобилей марки "Есаул", а всего 25 спецмашин на сумму 205,406 млн рублей. Часть бронемашин отправится в Северную Осетию, часть – в Новосибирск, Хабаровск, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Екатеринбург, Санкт-Петербург и подмосковную Балашиху. Поскольку ни в одном из этих регионов боевых действий не ведется, значит, эта бронетехника предназначается для демонстрантов? Кстати, в 2015 году МВД заказало и отправило в Ростовскую область 17 таких "Федералов", выложив за них 115,192 млн рублей. В том же году МВД заказало для внутренних войск еще девять бронеавтобусов "Федерал" на 61 млн рублей. Но эти пошли уже в Балашиху.

В списке заказанного Нацгвардией значится и специальная боевая разведывательная машина СБРМ-РБ3К, предназначенная, как описано в документах, "для обеспечения поиска, обнаружения и идентификации наземных (надводных) неподвижных и движущихся целей круглосуточно и всепогодно, решения навигационных задач, устойчивой радиосвязи на месте и в движении, передачи разведывательных данных на пункт управления, приема, обработки, анализа и регистрации поступающих данных, отображения оперативно-тактической обстановки на электронной карте местности, решения задач поражения обнаруженных целей, обеспечения подвижности и защиты экипажа". Цена одной такой СБРМ-РБ3К поистине запредельная: 107,136 млн рублей!

Есть "антиреволюционные" изделия и попроще, подешевле. Например, заказанная Нацгвардией специальная инженерная машина для обеспечения действий войск в городских условиях, которая нужна для проделывания проходов в заграждениях, подъема и перемещения грузов, растаскивания завалов и "других операций, необходимых для обеспечения действий войск в городских условиях при проведении специальных операций по пресечению массовых беспорядков": всего за 16,86 млн рублей. И заказана всего одна штука. Правда, специальных бронированных машин СБМ ВПК 233136 стоимостью 10,111 млн рублей каждая Нацгвардия заказала 15 штук. И пока всего лишь один спецавтомобиль "технической поддержки проведения специальных операций" АТПСО.01-0000010ТУ по цене 35,4 млн рублей.

Но это всё заказы, а иногда удивительную инициативу проявляют сами разработчики и производители. Их самодеятельность изумляет даже больше, чем самые масштабные заказы силовых структур. Так, концерн "Калашников" в инициативном порядке (то есть по собственной доброй воле) разработал для нужд карательных органов спецмашину "Щит", предназначенную для борьбы с уличными беспорядками. Как заявлено на сайте разработчика, "по своей технической оснащенности и производительности комплекс "Щит" превосходит существующие зарубежные аналоги".

Неизвестно, конечно, как ижевские труженики высчитывали "производительность" своей машины по подавлению протестов мирных граждан – возможно, по числу искалеченных демонстрантов, – однако относительно мирового превосходства они точно не соврали. Аналогов созданного ими монстра нет ни в одной стране мира. Мощная машина оснащена огромным раздвижным стальным щитом с гидроприводом: именно этим щитом и намерены выдавливать демонстрантов с площадей и улиц. Щит имеет бойницы для ведения огня и снабжен подножками, на которых и будут стоять сотрудники карательных органов при ведении огня по демонстрантам. А через защищенные смотровые окошки можно будет вполне безопасно для себя наблюдать за этим захватывающим процессом. Комплекс также снабжен мощным водометом, который размещен выше раздвижного бронированного щита и может время от времени обильно поливать демонстрантов холодной водой.

И хотя аналогов у этого чудища нет, "калашниковцы" останавливаться на достигнутом не намерены. Пока МВД и Нацгвардия думают, принимать ли на вооружение изделие уральских мастеров, эти самые мастера, как поведал гендиректор концерна Алексей Криворучко, неустанно, днем и ночью трудятся "над тем, чтобы представить на рынке новые конструкторские решения для колесной бронетехники как для внутреннего рынка, так и для поставок на экспорт".

С Навальным – только "Шепотом"

На сайте госзаказов можно обнаружить еще много других интересных "игрушек". Например, у Нацгвардии теперь появятся боевые дельтапланы "Поиск-6МСН": оснащены двухместной кабиной, двигателем, телекамерой, прибором ночного видения, установлен четырехствольный бортовой пулемет, на специальных узлах подвески может нести и авиационные бомбы. Тактическая ниша изделия не определена, и представители Нацгвардии не могут внятно пояснить, зачем им боевой дельтаплан, зато им нравится, что во время полета дельтаплан практически не слышен, а ночью на фоне неба еще и не виден. Среди других "игрушек" Нацгвардии – беспилотные летательные аппараты "Орлан-10", две единицы которых – каждая по 37,369 млн рублей – закуплены в 2017 году.

Среди других интересных заказов Нацгвардии значится заявка на поставку 200 реактивных пехотных огнеметов РПО-А "Шмель". В заявке обозначены и тактико-технические характеристики (ТТХ) изделия: дальность стрельбы – 1000 метров, "объем разрушаемых или повреждаемых объектов с поражением в них живой силы при взрыве боеприпаса внутри объекта" – до 80 м³, "площадь поражения живой силы на открытой местности" – до 50 кв. м. И это не разовая поставка, а ежегодная, причем получателем этих огнеметов значится в/ч 3187 в Балашихе: судя по открытым источникам, это отдельный ремонтно-восстановительный батальон Отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского войск Национальной гвардии РФ.

Среди других заказов Нацгвардии на 2017 год значится 1448 неуправляемых авиационных ракет С-8КОМ. А еще "гвардейцы" намерены оснастить свою военную и специальную технику 81-миллиметровыми пушками – дульнозарядными многоразовыми пусковыми установками с двумя съемными блоками по шесть стволов в каждом на платформе с горизонтальным и вертикальным автоматизированным наведением на цель. В мае 2017 года МВД объявило конкурс на разработку этого изделия под шифром "Разрушительность-1", обозначив его как "устройство дистанционного применения специальных средств нелетального действия". Стоимость одной такой пушки оценили в 10,513 млн рублей.

Также, еще в 2013 году, МВД закупило у НИИ прикладной химии (Сергиев Посад) нечто вроде системы залпового огня – установки гранатометов "Лафет" с дистанционным управлением "нелетального действия". Установка скорострельностью четыре выстрела в секунду предназначена для пресечения массовых беспорядков без личного участия полицейских, монтируются гранатометы на крышах бронемашин "Тигр". Это высокогуманное изделие предназначено для "оказания психофизического воздействия на правонарушителей при пресечении массовых беспорядков" – пресекать будут, как уже сказано выше, залпами, по четыре залпа в секунду.

Само собой, среди прочих заказов как МВД, так и Нацгвардии значатся автоматы, пулеметы, снайперские винтовки, ручные раздражающие гранаты, ручные аэрозольные гранаты, колоссальное количество аэрозольных распылителей – свыше 13 тысяч единиц (поступят в ОДОН, Софринскую отдельную бригаду особого назначения, Нижний Новгород, Екатеринбург, части Нацгвардии в Ростовской и Ленинградской областях).

Но, пожалуй, самая интересная из взятых МВД и Нацгвардией на вооружение разработок – "Шепот". Это система так называемого "нелетального нелинейно-параметрического акустического воздействия на биологические объекты". В апреле 2015 года МВД заказало пять единиц этого "Шепота" на 7,643 млн рублей, они были поставлены в Центр инженерного-технического обеспечения внутренних войск МВД России. Видимо, очень понравилась покупка, раз в сентябре того же 2015 года МВД заказало уже 21 единицу этой системы – на 31,781 млн рублей, а в самом конце 2015 года – еще 69 – на 112,359 млн рублей. В мае 2016 года МВД заказало еще одну систему "нелетального акустического воздействия", но уже на прицепе – за 5,1 млн рублей, а в сентябре того же 2016 года – еще один заказ на 19 единиц системы "нелинейно-параметрического акустического воздействия на биологические объекты" – на 30,9 млн рублей. Буквально сразу же последовал заказ еще на 25 единиц этой системы.

А с 2017 года систему "нелетального нелинейно-параметрического акустического воздействия на биологические объекты "Шепот", предназначенную "для создания останавливающего эффекта" и воздействующую "на нарушителей правопорядка путем дистанционного формирования инфранизкочастотных колебаний" активно заказывает уже командование войск Национальной гвардии. В мае 2017 года Нацгвардия заказала 50 единиц "Шепота" на 86,712 млн рублей, причем в лоте на сайте госзакупок обозначено, что это ежегодная закупка – то есть раз в год нацгвардейцы будут покупать не менее 50 единиц "Шепота"? О самой системе для создания "определенных поведенческих реакций у нарушителей правопорядка" известно, что это излучатель, воздействующий на центральную нервную систему, способный поражать на дистанции около 60 метров и непрерывно работать до 4 часов. Излучаемый низкочастотный заряд еще называют инфразвуком, под его воздействием человек впадает в угнетенное состояние, у него начинается паника, а в результате воздействия инфразвука у человека может возникнуть болевой шок, травмы органов дыхания и слуха, лопаются слуховые перепонки. Установка создает акустическое давление на человека до 120 децибел, в то время как максимальной санитарной нормой считается 107 децибел. Более того, вполне реальна опасность остановки сердца – если с частотой его биения войдет в резонанс частота излучения.

Автозаки для народа

Но разгоны и избиения митингующих – это лишь часть дела. Другая – задержания. Тоже ведь надо хорошо подготовиться: задержанных надо куда-то запихнуть, а затем и развезти по камерам. Как здесь обойтись без автозаков? И вот эти автозаки МВД ныне закупает в количествах поистине гомерических. Не так давно по Сети прошла новость, что МВД на 1,299 млрд рублей закупило 401 автозак для перевозки арестантов. Правда, заглянув в документацию соответствующего тендера, несложно увидеть, что разместившие новость с арифметикой явно не дружат: вовсе не 401, а "всего лишь" 391.

Разница, конечно, несущественная, зато показывающая, что авторы "сенсации" поленились докапываться до первоисточников и материалов тендера на сайте Госзакупок не видели. Иначе узнали бы еще много интересного. Например, что автозаков МВД закупает во много крат больше, чем они обнаружили. Но обо всем по порядку.

Итак, в рамках Гособоронзаказа (!) МВД РФ закупило у единственного поставщика партию специальных (оперативно-служебных) автомобилей на сумму 1 млрд 299 млн 900 тысяч 599 рублей 97 копеек. Заказ распределяется так. 200 единиц – спецавтомобили 3302-АЗ (автозак на шасси ГАЗ-3302, "ГАЗель"), 60 автозаков 3309-АЗ на шасси среднетоннажного грузовика ГАЗ-3309; 20 автозаков 3308-АЗ на шасси полноприводного грузовика ГАЗ-3309 "Садко", 46 автозаков 4308-АЗ на шасси среднетоннажного грузовика КамАЗ-4308; 50 автозаков A21R23-АЗ – тоже на шасси "ГАЗели"; 15 автозаков C41R13-АЗ – на шасси ГАЗ ("ГАЗон Next"). Эти спецавто закупаются по цене от 2,722 до 5,654 млн рублей. Всего 391 автозак. Также закуплен и один автомобиль для транспортирования нарядов полиции АТНП-5350 за 5.827.744,99 рублей. Но на самом деле это спецавтомобиль для транспортировки вовсе не "нарядов полиции", а все тот же автозак на шасси универсального шеститонного бортового автомобиля КамАЗ-5350. Закупленная партия до 1 сентября 2018 года должна поступить в подразделения МВД Санкт-Петербурга, Ростовской, Самарской, Новгородской, Свердловской, Новосибирской, Иркутской, Московской областей и Хабаровского края.

Вот только это еще не все. Есть еще закупка под №0173100012517000494, согласно которой МВД, тоже в рамках Государственного оборонного заказа, производит закупку спецтехники уже на сумму свыше 2,517 млрд рублей (2.517.400.458 рублей). Всего заказано 2120 "средств транспорта оперативно-служебных". В том числе 918 патрульных автомобилей на базе УАЗ-3163, 888 машин АДЧ (автомобили дежурных частей) на базе УАЗ-396222, а также 314 собственно автозаков на базе УАЗ-396221. Кстати, пресловутые автомобили АДЧ тоже могут использоваться для транспортировки арестантов и задержанных – их конструкцией это предусмотрено. Спецтехника должна быть поставлена в Ростовскую, Самарскую, Свердловскую, Новосибирскую, Московскую, Иркутскую области, Санкт-Петербург и Хабаровский край. Так что речь идёт о поставках для МВД уже, как минимум, 706 автозаков, направляемых, кстати, в одни и те же области.

Но помимо них есть ещё закупка № 0173100012517000506, подача заявок на которую завершена 14 декабря 2017 года: тоже МВД, тоже ГОЗ, тоже 2.517.400.458 рублей, и тоже 888 автомобилей АДЧ на базе УАЗ-396222, 918 автомобилей патрульных на базе УАЗ 3163 и 314 автозаков на базе УАЗ-396221. И адресат поставок тот же: Санкт-Петербург, Ростовская, Самарская, Свердловская, Московская, Новосибирская, Иркутская области и Хабаровский край. Похоже, что в данном случае это одна и та же поставка, как и за №0173100012517000494: слишком уж детально совпадает все и во всем, включая сумму, количество и спецификации. Но вот утверждать это однозначно сложно: кто их там знает, может, это еще один заказ?

А теперь взглянем на заказы 2016 года, уже исполненные в 2017 году. Согласно лишь одной заявке, МВД РФ закупило спецавтомобилей на 1,399 млрд рублей. Лишь 69 автомобилей этой заявки предназначены для транспортировки нарядов полиции, все прочие – автозаки: 71 автозак белорусского производства (на шасси БелАЗа) и 314 автозаков российского производства. Всего 385 автозаков, и это лишь один выявленный заказ, но далеко не единственный. Также в феврале 2017 года в рамках госзаказа МВД уже закупило на 951,546 млн рублей еще 883 единицы спецтехники – строго по графе "Средства транспортные оперативно-служебные для перевозки лиц, находящихся под стражей", в том числе 113 собственно автозаков, 345 автомобилей АДЧ и 425 патрульных УАЗов.

Теперь суммируем: выходит, что в 2016–2017 гг. МВД сделал заказ более чем на 1204 новых автозаков. Это лишь то, что удается проследить по сайту госзакупок. Но и уже имеющиеся в МВД автозаки тоже никуда не делись, их никто не списал, и на сайте госзакупок можно найти массу заявок на их ремонт. Количество уже имеющихся автозаков неизвестно и можно лишь констатировать, что их стало на 1204 больше. А если к этому добавить еще не менее 1233 "буханок" – АДЧ на базе УАЗ-396222, которые скорее уж малогабаритные автозаки, нежели автомобили дежурной части, то выйдет уже почти 2,5 тысячи совершенно новых "повозок" для транспортировки задержанных и арестантов.

География поставок тоже весьма странная, поскольку практически все они предназначены, в основном, для восьми регионов: Петербурга, Ростовской, Самарской, Свердловской, Московской, Новосибирской, Иркутской областей и Хабаровского края. Понятно, что одни регионы получат больше, другие – меньше, но в среднем выходит от 134 до 150 единиц новой спецтехники на регион из числа обозначенных, а с учетом "буханок" АДЧ и вовсе от 271 до 305 единиц "арестантской" спецтехники на один регион. Впрочем, быть может, география поставок автозаков будет выглядеть несколько более логичной, если предположить: в одних регионах эта спецтехника нужна в связи с планируемыми массовыми задержаниями и арестами, а в других – уже для развоза по зонам доставленных туда из центра страны арестантов.

Общая сумма заказов, которые удалось отследить по сайту госзакупок, составляет 9,8 млрд рублей. Это стартовая цена подготовки к протестам.