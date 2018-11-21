Киев просит Amazon и eBay убрать товары с символикой "ДНР" и "ЛНР"

Посольство Украины в США призвало торговые сети Amazon и eBay убрать со своих сайтов товары с символикой "ДНР" и "ЛНР", которые в заявлении ведомства названы "террористическими организациями". Об этом говорится в фейсбуке посольства. Там заявили, что о сложившейся ситуации они сообщили американским ведомствам, в том числе Госдепартаменту, Министерству торговли и Министерству финансов США.

В воскресенье депутаты Европейского парламента призвали главу компанию Amazon Джеффа Безоса отказаться от продажи товаров с советской символикой. Депутаты считают, что распространение подобной символики одним из лидеров мировой интернет-торговли оскорбляет память жертв советского режима.

В сентябре крупнейшая американская сеть оптовой и розничной торговли Walmart заявила о прекращении продаж одежды с изображениями серпа и молота – после критики со стороны покупателей.

В июне посольство Украины в США попросило Bloomberg перекрасить на своем графике аннексированный Крым в цвет Украины. После этого агентство удалило с сайта карту, на которой полуостров ранее был изображен независимым от Киева и Москвы.

"ДНР" и "ЛНР" — пророссийские сепаратистские образования на востоке Украины. Украинские власти официально именуют их "отдельными районами Донецкой и Луганской областей" (ОРДЛО). Киев, страны Запада и их союзники обвиняют Россию в военной и финансовой поддержке этих территорий. В Вашингтоне и Брюсселе неоднократно заявляли, что не снимут санкции с Москвы до тех пор, пока Россия не выведет свои войска из Донбасса.