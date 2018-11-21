Верховный суд не стал отменять приговор "узнику Болотной" Зимину

Верховный суд России в среду не стал отменять приговор Степану Зимину, осужденному по обвинению в участии в беспорядках на Болотной площади и нападении на полицейского. При этом суд отменил несколько решений о продлении активисту срока содержания под стражей. Само производство по делу Зимина возобновлено, сообщил агентству "Интерфакс" его адвокат Дмитрий Аграновский.

В январе этого года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил 35 тысяч евро троим осужденным по "Болотному делу": Андрею Барабанову, Алексею Полиховичу и Степану Зимину. Согласно решению суда, Полихович и Зимин получат по 12,5 тысяч евро, так как к ним применялись пытки. Барабанову присудили 10 тысяч евро.

Страсбургский суд признал, что в отношении осужденных было нарушено их право на свободу и личную неприкосновенность, а также на свободу собраний и объединений. В мае российские власти попросили ЕСПЧ пересмотреть решение о присуждении компенсаций.

Степан Зимин был задержан 8 июня 2012 года, а на следующий день Басманный суд санкционировал его арест. По версии стороны обвинения, во время событий на Болотной площади в мае того же года Зимин попал куском асфальта по пальцу сотрудника полиции, и тот получил перелом. В 2014 году суд признал активиста виновным и приговорил к 3,5 годам колонии общего режима. Зимин вышел на свободу летом 2015, став первым "узником Болотной", которого освободили условно-досрочно.