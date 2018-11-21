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Лицом к событию

Курильский гамбит

Владимир Путин и Синдзо Абэ

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Президент РФ Владимир Путин заговорил о возможности решения спора о Южно-Курильских островах между Россией и Японией на основе Декларации 1956 года. Подписанная СССР, она предполагала передачу Японии после заключения мирного договора острова Шикотан и гряды Хабомаи.

Владимир Путин на Востоке ищет слабые места для прорыва крымского санкционного фронта Запада? Зачем Путину понадобилось сейчас поднимать курильский вопрос, который не может быть решен с прибылью для рейтинга президента РФ внутри России?

Обсуждают политики Владимир Милов и Сергей Станкевич.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 21 ноября в 19:05

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