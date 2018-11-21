Верховный суд поддержал нижегородца в деле о пытках в Центре "Э"

Следственный комитет займется повторной проверкой жалобы нижегородца Никиты Данишкина на пытки в местном центре по противодействию экстремизму, сообщает "Комитет против пыток". Это стало возможным благодаря решениям Европейского суда по правам человека и Верховного суда России.

В декабре 2010-го года Данишкин был задержан в снимаемой им квартире сотрудниками Центра "Э" по Нижегородской области и доставлен в отдел. Там, по словам задержанного, его несколько часов избивали и пытали – в частности, связывали буксировочным тросом и бросали об пол, заставляя признаться в подготовке террористического акта. Данишкин признательные показания не дал. После этого его доставили в изолятор временного содержания, дежурный которого, увидев у задержанного телесные повреждения, направил его на медицинское освидетельствование в больницу. При осмотре врачи диагностировали у Данишкина множественные ушибы, а также кровоподтеки на животе, лице и шее.

В связи с избиением Данишкин обратился в Следственный комитет, однако после доследственной проверки, которая продолжалась полтора года, ему было отказано в возбуждении уголовного дела. Более того, Автозаводский районный суд Нижнего Новгорода признал Данишкина виновным в "незаконном хранении и перевозке взрывчатых веществ" и приговорил его к трем годам колонии.

5 февраля 2014 года юристы "Комитета против пыток" направили жалобу в интересах Данишкина в Европейский суд по правам человека. 2 мая 2017 года ЕСПЧ признал факт пыток и присудил пострадавшему 20 тысяч евро в качестве компенсации морального вреда. После этого защита Данишкина обратилась в Верховный суд России с требованием отмены судебных решений, признавших отказ возбудить уголовное дело на сотрудников Центра "Э" законным. В среду Верховный суд вынес решение в пользу Данишкина. Теперь Следственный комитет обязан возобновить работу по его жалобе на пытки.