Суд в Петербурге оправдал юриста, признанного узником совести

Санкт-Петербургский городской суд в среду оправдал юриста Александра Эйвазова, осужденного по делу о воспрепятствовании правосудию. Об этом сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов Петербурга.

18 июля Эйвазова приговорили к году и 10 месяцам лишения свободы, а вскоре освободили, поскольку юрист к тому моменту уже давно находился в следственном изоляторе. Юрист был наказан за то, что якобы намеренно не подписал протокол одного из судебных заседаний, чем поставил под сомнение легитимность приговора.

Сам Эйвазов своей вины не признал, утверждая, что находился на больничном, а протокол его заставили подписать задним числом. Он подал апелляцию на решение Калининского районного суда, которую сегодня удовлетворили.

Бывшего секретаря Октябрьского районного суда Петербурга Александра Эйвазова также обвиняли в клевете на судью Ирину Керро, но это дело было прекращено.

Правозащитная организация Amnesty International признала Эйвазова узником совести.