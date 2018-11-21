"Она была убежденным антикоммунистом"

20 ноября в петербургском Интерьерном театре прошел вечер памяти Галины Старовойтовой, ученого-этнолога, известного политического деятеля, председателя партии "Демократическая Россия". Она была застрелена 20 ноября 1998 года на пороге своей квартиры в Санкт-Петербурге. Ее помощник Руслан Линьков был серьезно ранен. Один из исполнителей преступления, член тамбовской преступной группировки Виталий Акиншин был приговорен к 23 с половиной годам колонии строгого режима, бывший прапорщик ГРУ Юрий Колчин, который, по версии следствия, был организатором убийства, получил 20 лет, заказчик преступления не установлен и не найден до сих пор.