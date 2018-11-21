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Леон Кремер

Девочка, написавшая Путину, покончила с собой. Leon Kremer #31

Девочка, написавшая Путину, покончила с собой. Leon Kremer #31
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Печальная история произошла в городе Сафоново Смоленской области: 14-летняя Наташа написала письмо Владимиру Путину, в котором пожаловалась на маленькую зарплату своей матери. Мать девочки работает санитаркой. Реакция взрослых на это письмо оказалась, по всей видимости, такой, что ребенка довели до самоубийства. Вместо прибавки к зарплате у мамы Наташи начались проблемы на работе. Кроме того, в сегодняшнем ролике: смерть в очереди в отделении ГИБДД и провокационные слова сенатора Екатерины Лаховой "о пользе голода".

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