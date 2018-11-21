В Госдуме решили оправдать ввод советских войск в Афганистан

Депутаты Государственной думы России в среду одобрили проект постановления, который пересматривает оценку Афганской войны, сделанную в 1989 году Съездом народных депутатов СССР. В документе говорится, что ввод советских войск соответствовал нормам международного права, сообщает "Интерфакс".

После вывода советских войск из Афганистана депутаты СССР осудили решение об участии в конфликте принятое в 1979-м году. В Госдуме заявили, что такие формулировки неуместны и не соответствуют "принципам исторической справедливости". Парламентарии планируют принять проект постановления к тридцатилетию вывода советских войск из Афганистана в феврале 2019 года.

Гражданская война в Афганистане началась в 1978 году после прихода к власти Народно-демократической партии. Военная кампания СССР на стороне правительственных войск началась год спустя. Советский Союз противостоял моджахедам, которых поддерживали страны НАТО. В 1989 году СССР вывел свой воинский контингент из Афганистана. В войне погибло более 15 тысяч советских граждан.

​