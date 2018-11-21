The Telegraph: Меркель откажется от участия в саммите по Брекзиту

Кацлер Германии Ангела Меркель планирует отказаться от участия в саммите по выходу Великобритании из Евросоюза 25 ноября, если до этого времени не удастся урегулировать внутренние споры об условиях соглашения по Брекзиту. Об этом сообщает газета The Telegraph.

Накануне премьер-министр Испании Педро Санчес допустил, что не поддержит документ из-за нерешённого вопроса Гибралтара. Жители этой заморской территории Британии имеют тесные связи с Испанией, и в 2016 году большинство из них проголосовало на референдуме против выхода из Евросоюза.

В связи с этим власти полуострова начали обсуждать варианты сохранения членства в ЕС. При этом многие жители Гибралтара не хотят выходить из состава Британии. В Брюсселе предложили Соединённому Королевству обсудить вопрос этой территории с Испанией. В Лондоне к предложению отнеслись скептически, поскольку Мадрид имеет свои притензии на полуостров.

14 ноября правительство Великобритании утвердило проект соглашения по выходу страны из ЕС. Согласно документу, Лондон заплатит Брюсселю около 39 миллиардов фунтов и обеспечит открытую границу Великобритании с Ирландией. С таким договором не согласились 11 министров из кабинета Терезы Мэй. Двое из них ушли в отставку.

Британцы проголосовали за выход из Евросоюза летом 2016 года. Великобритания присоединилась к ЕС в 1973 году и станет первой страной, которая его покинет. Законопроект о Брекзите предусматривает отмену акта о Европейских сообществах 1972 года, на основании которого страна вступила в Европейский союз, а также замену законов Евросоюза британскими.