В Пскове оштрафовали активиста, грубо задержанного полицией

В Пскове суд назначил штраф в 500 рублей активисту Артему Милушкину, которого полицейские грубо выволокли из машины и бросили лицом в грязь 4 ноября по дороге на митинг. Активиста признали виновным в неповиновении законным требованиям полиции. Милушкин собирается оспорить такое решение суда.

4 ноября активист направлялся на личном автомобиле к месту публичного мероприятия вместе с женой и детьми, когда был остановлен экипажем ДПС для проверки документов. К нему подошли сотрудники полиции, которые положили его на землю, надели наручники и увезли на частном автомобиле.

В ходе судебного процесса полицейские объяснили, зачем потребовалось за час до митинга грубо задерживать одного из организаторов. Как выяснилось, у них на руках был привод, выписанный на Артема Милушкина в рамках административного расследования. В соцсети "ВКонтакте" полицейскими был обнаружен призыв к несогласованному властями "Русскому маршу", который приписали Милушкину. Привод был выписан уже после того, как псковская полиция была поставлена в известность, что запланированная Милушкиным акция на 4 ноября согласована в форме митинга и от идеи проводить шествие организаторы отказались.