В Пскове активист Милушкин проведет двое суток в полиции

В Пскове один из организаторов согласованного митинга против коррупции, полицейского и судебного произвола Артем Милушкин проведет двое суток в отделении полиции в ожидании суда. Он был задержан еще до начала митинга. Автомобиль, в котором ехали Милушкин, его супруга и их дети 8 и 9 лет, был остановлен 4 ноября на окраине Пскова сотрудниками ГИБДД. Лия Милушкина – председатель псковского отделения "Открытой России".

– Мы въезжали в город на своей машине, ехали в крайнем левом ряду. Вдруг, не доезжая до магазина "Лента", нас останавливает сотрудник дорожно-постовой службы, – рассказывает Лия Милушкина. – Мы дали проверить документы, они сказали: "Артем Владиславович, пройдемте с нами, будем проверять по базе". Артем сел к ним в машину, после чего я услышала крики детей: "Папу бьют!".

Лия Милушкина успела включить камеру на мобильном телефоне и заснять, как ее мужа вытаскивают из машины ГИБДД и грубо кладут на землю лицом в грязь, а затем заталкивают в черный "Мицубиси".

Жена Артема Милушкина продолжает:

– Якобы он оказал сопротивление, хотя он сидел в машине ДПС. Затем его увезли в неизвестном направлении. С меня требовали дать осмотреть машину, на что я сказала: вот водитель вернется и будет показывать, я пассажир. Стали угрожать, поскольку я, дескать, отказываюсь подчиниться их распоряжениям.

Теперь Артему предъявляется обвинение по статье о неповиновении законным требованиям полиции. Все выходные, до суда он проведет в отделении полиции. Второго организатора митинга – Георгия Павлова полиция с утра подкараулила возле дома. Около полудня его задержали и отвезли в управление МВД, где допрашивали до половины шестого вечера.

Вопросы касались организации митинга, рассказывает Павлов, однако он отказался отвечать на вопросы, ссылаясь на 51-ю статью Конституции. В итоге его отпустили без составления протокола.

"Они мотивировали тем, что якобы в интернете выскочила информация, что мы собирались, вопреки совету администрации, вместо митинга провести несогласованное шествие", – рассказывает Георгий Павлов.

Третий организатор, Роман Сергеенко был задержан уже после окончания мероприятия – митинга "Против коррупции, пенсионной реформы, нелегальной иммиграции, полицейского и судебного произвола". Согласованная акция на территории местного гайд-парка собрала 4 ноября несколько десятков человек.