Депутаты Госдумы одобрили 21 ноября проект постановления, в котором предлагается пересмотреть решение Съезда народных депутатов СССР 1989 года. Тогда депутаты постановили, что ввод советских войск в Афганистан "заслуживает морального и политического осуждения"; нынешние же их коллеги считают, что это решение не соответствует "принципам исторической справедливости".

Алексей Орлов

Теперь ввод войск в Афганистан - не только морально, но и политично!

Глеб Павловский

#ИроническаяИмперия воображаю ноту Федерального Собрания РФ Кабулу: "В связи с вновь открывшимися обстоятельствами, имеем честь известить Его Превосходительство Президента Ашрафа Гани о повторном вводе ограниченного контингента ВС РФ для братской помощи Исламской Республике Афганистан"

Проект постановления, который внес в госдуму депутат от КПРФ Николай Харитонов, разработало ветеранское объединение "Боевое братство", которым руководит генерал-полковник Борис Громов, последний командующий 40-й армией, руководивший выводом войск из Афганистана. В своем докладе о подготовке к 30-летию этого события он заявил, что видит в военном присутствии СССР в Афганистане сплошные плюсы:

Введенные в Афганистан советские войска, по согласованию с правительством страны и совместно с частями и подразделениями афганской армии выполняли целый комплекс разнообразных задач. Ими были взяты под охрану все основные автомагистрали, аэродромы, объекты советско-афганского сотрудничества и другие сооружения. Советские подразделения обеспечивали проводку автомобильных колонн с разнообразными грузами и создавали условия для мирного развития страны. Путем размещения советских гарнизонов всячески поддерживались и укреплялись органы государственной власти Афганистана.

Личный состав 40 армии в течение этих лет выполняли другие многоплановые задачи, которые в большинстве своем возникалипо ходу происходивших на территории Афганистана событий:

- уничтожал первые проявления нарождающегося терроризма в лице исламского движения талибов и террористической организации «Аль-Каида»;

- отслеживал и уничтожал сырье и базы по производству наркотиков.

В районах, которые контролировали правительственные войска при поддержке ограниченного контингента советских войск, СССР продолжал реализацию гражданских проектов. При помощи советских специалистов создано свыше 270 народнохозяйственных объектов.

Советские войска оказывали помощь мирному афганскому населению. Мы, возводили школы и больницы, врачи, лечившие не только наших солдат, но и местное население помогали афганскому народу в строительстве новой жизни. Все это сказывалось на укреплении морально-политического духа афганского народа.

У пересмотра довольно много сторонников.

Алексей Цибин

Да на здоровье. В 1989 году это было частью политической борьбы, попыткой провести военную реформу и проч. Сейчас борьба закончилась, реформу провели, НАТО обогнало СССР по войне в Афганистане, все давно переосмыслено.

Дмитрий Ольшанский

Ну вот кстати они молодцы. Потому что если официально осудили ввод войск - значит, тень этого падает на военных. Американцы ничего никогда не осудили. Так, в голливудике фильмики, а официально - ничего.

Дмитрий Аграновский

Отличные новости! В Госдуме одобрили проект заявления, отменяющего горбачевское осуждение ввода наших войск в Афганистан. Это правильно! Это была совершенно правильная война, цели были достигнуты, после чего Горбачев заставил нашу армию уйти и предал нас и афганцев. Еще надо пересмотреть отношение к событиям в Чехословакии в 1968 году, где мы спасли страну от большой крови и в Венгрии в 1956 году, где мы подавили страшный фашистский мятеж. А Горбачев... Будь ты проклят, гад. Гори в аду.

О том, что на пересмотре ввода войск Госдума может не остановиться, пишут и те, кто ее решение не поддерживает.

Алексей Шабунин

А про Крым в 1954 году ничего не хотят принять?

Сима Ореханов

Это еще что, в следующем году 80-летие Финской войны(

Семён Файбисович

Историческая истерия набирает обороты, стирая все позитивное, что было в прошлом этой страны - даром что и было то с гулькин хрен.

Максим Сатановский

Дорогой Леонид Ильич перевернулся на том свете на другой бок и устроился поудобнее

Андрей Десницкий

Очевидно, дальше будут одобрены и оправданы секретные протоколы к пакту Молотова-Риббентропа.

Они не видят, чем еще можно гордиться в истории нашей страны...

Антон Орех

По логике, после оправдания ввода войск в Афганистан, госдумаки должны оправдать ввод войск в Чехословакию, подавление Венгерского восстания, пакт Молотова – и какие там еще «подвиги» успели совершить наши предки за отчетный советский период

Роман Арбитман

Товарищи историки, академики и доктора (только, чур, настоящие, Мединского не предлагать)! Объясните вы этим гражданам, простым, как трехрублевка, что далеко НЕ ВСЕМ в прошлом России надо гордиться, а довольно много чего следует СТЫДИТЬСЯ. Крымская война – роковая ошибка, русско-японская – позорище, вступление в первую мировую – великая беда, и так далее, и так далее, список огромный. «Красный террор», коллективизация, массовые репрессии, пакт с Гитлером, «дело врачей», танки в Чехословакии, вторжение в Афганистан… Всё это и еще многое другое – полный мрак, наша печаль, повод покаяться и посыпать главы пеплом, и никакие постановления тупоголовых дармоедов с депутатскими зарплатами не отмоют добела ни одного черного кобеля. Я бы даже не повторял все эти очевидности, да нынче приходится, увы…

Артур Асафьев

Госдура решила в очередной раз ревизовать историю.

Ведь сказано же - не буди лиха, пока оно тихо.

Получите теперь сотни новых (или хорошо забытых старых) публикаций, свидетельств о том, как в результате советско-афганской войны погибли сотни тысяч (по некоторым данным - более миллиона) афганцев. А более 15 тысяч погибших и около 54 тысяч раненых советских солдат? А ковровые бомбардировки целых провинций и другие военные преступления?

Действительно, волна постов о погибших на той войне не заставила себя ждать.

Ирина Киреева

А я осуждаю ввод войск в Афганистан памятью погибших 15000 и 53000 раненых и контуженных солдат и офицеров! Сколько жизней могло быть спасено, если бы их решение руководства страны было другим.

​Алексей Венедиктов

О запрещении увековечивания памяти о погибших в Афганистане. Совсекретно. Рабочая запись заседания Политбюро ЦК КПСС 30 июля 1981 года:



«.. .Суслов. Хотелось бы посоветоваться. Товарищ Тихонов представил записку в ЦК КПСС относительно увековечивания памяти воинов, погибших в Афганистане. Причем предлагается выделять каждой семье по тысяче рублей для установления надгробий на могилах. Дело, конечно не в деньгах, а в том, что если сейчас мы будем увековечивать память, будем об этом писать на надгробьях могил, а на некоторых кладбищах таких могил будет несколько, то с политической точки зрения это не совсем правильно.



Андропов. Конечно, хоронить нужно с почестями, но увековечивать их память пока рановато.



Кириленко. Нецелесообразно устанававливать сейчас надгробные плиты.



Тихонов. Вообще, конечно, хоронить нужно, другое дело следует ли делать надписи.



Суслов. Следовало бы подумать и об ответах родителям, дети которых погибли в Афганистане. Здесь не должно быть вольностей. Ответы должны быть лаконичными и более стандартными».



Суки.

Другие комментаторы пишут о тщетности попыток переписать историю и с грустью сравнивают нынешнюю Госдуму с перестроечной.

Иван Преображенский

Депутаты современной российской Госдумы просто не понимают, что не могут пересмотреть ни одного решения, принятого в 1989 году. И тому есть две причины.

Первая - юридическая: это были решения, принятые в Советском Союзе, другом государстве, при другом политическом строе. Так что с правовой точки зрения любое решение Госдумы по пересмотру будет ничтожно.

Но главное другое. Легитимность депутатов Госдумы в сравнении с легитимностью делегатов Съезда народных депутатов СССР 1989 года, избранных на куда более свободных выборах на подъеме общественного активизма даже не нулевая, она отрицательная. То решение все равно останется в истории, как большинство решений того съезда, а про это заседание Госдумы не то что завтра - забыли уже сегодня.

Артур Рудзицкий

К 30-летию вывода советских войск из Афганистана (это будет в феврале) Госдума решила официально признать, что ненужная война в соседней стране была очень даже ок.

Евгений Гладких

Красно-коричневые уроды.

Андрей Плахонин

"Патриотическая платформа" "Единой России" к 30-летию вывода советских войск инициирует пересмотр оценки советского вторжения в Афганистан. "Либералы сформировали у россиян ложное представление об Афганистане, как о "советском Вьетнаме". Тогдашняя власть не смогла объяснить простым языком народу, что, если бы не мы, то потом там бы оказались американцы со своими базами"... Только я не понял, кто собирался предложить американцам построить военные базы в Афганистане, - заявлявший "в Коране нигде не сказано, что Аллах против коммунизма" свергнутый военными во главе с "красным принцем" Даудом король Захир-Шах, советские агенты путчисты Тараки и Кармаль, или кремлевский марионетка Наджибулла? Фашисты, бандеровцы, американские базы - российская пропаганда не только настоящее, но и прошлое насильно вгоняет в максимально простые (их называют "вульгарными"), привычные оболваненным ею россиянам схемы.

Алексей Кондауров (​The New Times)

Избранный (в том числе и мной) в 1989 году с соблюдением всех возможных демократических процедур съезд народных депутатов СССР осудил введение войск в Афганистан.

Нынешние, уж точно не мной избранные депутаты, спустя 30 лет, надумали отменить то решение, полагая, что действия советского руководства по военному вмешательству в дела иностранного государства геополитически оправданными и морально безукоризненными.

Понятно для чего это делается именно сегодня и от кого «лично» получена отмашка, но хлопоты-то все равно пустые: историю не перепишешь, как бы ни хотелось.

А история заключается в том, что ввод войск в Афганистан стал роковой ошибкой советского руководства, приведший к ненужным человеческим жертвам (с обеих сторон), моральному надлому из-за непонимания целей и абсолютной бесперспективности той войны, колоссальным экономическим издержкам - что, в совокупности, кратно ускорило развал СССР.

Владимир Варфоломеев

Сейчас для новостей монтировал архивный звук со Съезда народных депутатов СССР перестроечных времён. Слушал выступление Андрея Сахарова про Афганистан, слушал, как его захлопывали и что-то кричали ему из зала, и вспоминал, как тогда, почти 30 лет назад, вживую смотрел трансляцию съезда по бестолковому обычно телевизору, и как ходил по улице с маленьким радиоприёмником. Славные были времена, потому что была большая надежда на лучшее.

Сейчас о надеждах на лучшее можно и не заикаться - может, поэтому депутаты занимаются такими странными вещами?

Антон Красовский

Когда твоя пенсия 9000 рублей, а квартплата 18 000 (как на Дальнем Востоке), когда твоим детям нечего жрать, а тебя судят за то, что ты вяжешь носки на дому, когда твой муж бьет тебя до смерти, а на него не заводят даже административку, когда у тебя нет ни работы, ни надежды и единственная радость – это доза, когда вот эта вся твоя жизнь, помни, твои депутаты думают о том, что тебе важнее всего.

О важной роли "пересмотра прошлого" в идеологии путинской России пишет на "Немецкой волне" Федор Крашенинников:

Попытки перепридумать прошлое и внести в него выгодные для обоснования текущей политики изменения с помощью принимаемых сегодня решений происходят на самых разных уровнях и играют большую роль в путинской идеологии. Так, совсем недавно Владимир Путин вдруг заявил, что Севастополь после развала СССР юридически, дескать, вовсе не вошел в состав Украины - и это при том, что никогда до 2014 года Российская Федерация никаким образом не замечала этого обстоятельства и ни на что не претендовала. Из той же оперы объявление Генпрокуратуры РФ в 2015 году не соответствующими советской конституции решений различных органов власти СССР, согласно которым в 1954 году Крым был передан РСФСР в состав УССР, при том что в советское время эти решения никогда ни кем не ставились под сомнение.

Советский ресентимент начинался с тезиса о том, что не все в Советском Союзе было плохо, но сейчас российская власть фактически встала на позицию, что все в СССР было хорошо, если ни идеально. И комсомол - хорошо, и ввод войск в Афганистан - правильно, про пустые магазины - клевета, а в ЧК и "Смерше" сплошь и рядом служили рыцари без страха и упрека. Ошиблась премудрая советская власть, судя по всему, только дважды - с Крымом и с объявлением перестройки.

Но на этот раз выгоду от пересмотра, похоже, рассчитывают получить в первую очередь ветераны афганской войны, которые ратуют за него в том числе - а может, и в первую очередь - потому, что надеются заодно с ним добиться новых льгот. Об этом пишет сайт "Вести 24", опубликовавший бесхитростный пересказ выступления в Госдуме Николая Шубы, зампреда "Боевого братства":

Чтобы действительно считать наше присутствие в Афгане с 1979 по 1989 годы оправданным и героическими, нужно решить массу накопившихся социальных проблем. Это прежде всего проблемы с обеспечением санаторно-курортного лечения и льготами на получение жилья. <...>

Поэтому депутатам в итоговом документе этих парламентских слушаний рекомендовали не просто изменить отношение к вводу советских войск в Афганистан. Нужна полная «перезагрузка» с решением целого вороха социальных нестыковок и проблем.