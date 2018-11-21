Умер начальник российской военной разведки (ГРУ) Игорь Коробов

Умер начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил России - российской военной разведки - Игорь Коробов. Об этом сообщают российские информационные агентства со ссылкой на министерство обороны.

Игорю Коробову было 62 года. Причиной его смерти названа тяжелая продолжительная болезнь. Иные подробности пока не сообщаются.

Российская военная разведка в последние годы оказалась в центре сразу нескольких скандалов и расследований на Западе. Наиболее известный инцидент, который связывают с ее деятельностью - покушение на Сергея и Юлию Скрипаль в британском Солсбери с использованием боевого отравляющего вещества. Сотрудников Главного управления обвиняют в ряде стран также в организации хакерских атак и во вмешательстве в выборы.

Предшественник Коробова на посту главы военной разведки Игорь Сергун также умер, находясь в должности, в январе 2016 года. По официальной версии, он скончался от сердечного приступа в Подмосковье. Источники в разведке США утверждали, однако, что он умер в Ливане.

Владимир Путин на недавнем праздновании 100-летнего юбилея российской военной разведки предложил вернуть ей существовавшее в советские времена название "ГРУ" - Главное разведывательное управление. Именно так эту спецслужбу до сих пор называют на Западе.