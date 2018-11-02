ГРУ возвращается. Путин предложил вернуть военной разведке название

Президент России Владимир Путин в пятницу предложил вернуть российской военной разведке старое название ГРУ – Главное разведывательное управление Генштаба вооруженных сил России.

Об этом глава государства заявил, выступая перед ветеранами и сотрудниками военной разведки на торжественном мероприятии в Театре российской армии. Оно посвящено столетию ГРУ, которое отмечается 2 ноября.

История ГРУ

Считается, что ГРУ берет свое начало от Регистрационного управления Полевого штаба Реввоенсовета Республики, созданного в советской России в ноябре 1918 года. Приказ о создании управления был подписан 5 ноября, это день считается Днем российской военной разведки.

созданного в советской России в ноябре 1918 года. Приказ о создании управления был подписан 5 ноября, это день считается Днем российской военной разведки. Главным разведывательным управлением Генерального штаба Красной армии спецслужба стала называться в феврале 1942 года, во время Великой Отечественной войны.

Генерального штаба Красной армии спецслужба стала называться в феврале 1942 года, во время Великой Отечественной войны. Дольше всего руководил ГРУ Петр Ивашутин – с 1963 по 1987 год.

После распада СССР структура называлась Главным разведывательным управлением Генштаба Вооруженных сил России. В 2010 году его, однако, переименовали просто в Главное управление Генштаба.

Чем известно ГРУ

Аббревиатура ГРУ (или точнее, GRU), однако, не ушла в небытие. В последние годы о ней вспоминают все чаще – в связи с предполагаемыми операциями российской военной разведки за рубежом. Сотрудников российской военной разведки называют "сотрудниками ГРУ" даже в официальных документах стран Запада и тем более в прессе.

За последние годы США и ряд европейских стран обвинили сотрудников ГРУ и руководство этой спецслужбы (а опосредованно и Кремль, который осуществляет руководство Вооруженными силами), например, в следующих акциях, некоторые из которых расследуются как преступления:

вмешательство в выборы президента США, включая взлом компьютерных систем и похищение данных, – обвинения предъявлены спецпрокурором Робертом Мюллером нескольким предполагаемым сотрудникам ГУ ГШ (бывшего и, очевидно, будущего ГРУ);

взлом или попытка взлома компьютерных сетей международных организаций: Международного олимпийского комитета, Организации по запрещению химического оружия, международной следственной группы по расследованию гибели "Боинга" над Донбассом, британских и американских СМИ, украинских банков и транспортных компаний;

участие в аннексии Крыма и боевых действиях на востоке Украины;

покушение на убийство Сергея Скрипаля – бывшего высокопоставленного сотрудника ГРУ, сотрудничавшего с британской разведкой. В результате отравления в Солсбери ядом "Новичок" Скрипаль и его дочь Юлия серьезно пострадали, но их удалось спасти. Однако умерла гражданка Британии, по всей видимости, отравившаяся случайно.

В последнем из названных преступлений Британия подозревает неких "Руслана Боширова" и "Александра Петрова". Британские власти утверждают, что это сотрудники российской военной разведки, и предполагают, что имена Боширов и Петров – подставные. Исследовательская группа Bellingcat пришла к выводу, что настоящее имя Боширова – Анатолий Чепига, а Петрова – Александр Мишкин. Оба они сотрудники военной разведки, оба – Герои России.

Власти России причастность разведки к отравлению Скрипалей (и ко всему перечисленному выше) отрицают. Предложение Путина о переименовании в контексте вышесказанного можно трактовать и как своего рода "троллинг" Запада.

А основатель Bellingcat Элиот Хиггинс к торжественной дате получил подарок от телеканала RT.