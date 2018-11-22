Рэперу Хаски предъявили обвинения по трем административным статьям

На рэп-исполнителя Дмитрия Кузнецова, известного под псевдонимом "Хаски", задержанного накануне в Краснодаре, составили три протокола об административных нарушениях. Об этом сообщил его адвокат Алексей Аванесян.

Рэпера обвиняют в мелком хулиганстве, сопряженном с неповиновением законным требованиям полицейского, в незаконной организации массового пребывания граждан в общественных местах и в отказе от медицинского освидетельствования. По каждому из этих обвинений ему грозит до 15 суток ареста. Суд назначен на четверг.

Вчера в Краснодаре правоохранительные органы сорвали концерт и задержали рэп-исполнителя.

Ранее представители концертной площадки якобы отменили выступление из-за давление прокуратуры, рассказал менеджер артиста. Концерт был перенесен в другой клуб. Однако владельцев площадки предупредили, что, в случае организации выступления, они нарушат закон о защите детей от вредной информации. В документе, полученном из прокуратуры, якобы сказано, что творчество Хаски призывает к суициду, экстремизму и пропагандирует употребление наркотиков.

Ранее правоохранительные органы сорвали выступление рэп-исполнителя в Ростове-на-Дону. Сотрудники полиции пришли на выступление. В зале был отключен звук и свет. Хаски продолжил концерт без музыки. В полиции заявляют, что к срыву выступления они не причастны.

17 ноября стало известно, что видеосервис Youtube заблокировал для российских пользователей клип Хаски "Иуда". При попытке просмотреть видео с российских IP-адресов отображается надпись "Этот контент заблокирован в домене вашей страны по требованию государственных органов".