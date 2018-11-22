Американским военным разрешили применять силу против мигрантов

Американским военным на границе с Мексикой разрешили применять оружие и задерживать мигрантов в случае беспорядков и угрозы жизни сотрудникам таможни или пограничной охраны. Об этом заявил министр обороны США Джеймс Мэттис.

Он объяснил решение тем, что в напряженной ситуации на принятие решения есть всего несколько минут. При этом законы в США запрещают в мирное время наделять армию полномочиями полицейских.

К южной границе Соединенных Штатов приближается караван мигрантов из Латинской Америки. Они планируют попросить убежища. Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что в караване есть "головорезы". К границе направили около шести тысяч американских военных.