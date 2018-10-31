Трамп назвал "головорезами" идущих к границам США мигрантов

Президент Дональд Трамп заявил, что американские военные не пропустят в США караван мигрантов, двигающийся из Центральной Америки. По его словам, в составе многотысячной колонны есть "масса головорезов и бандитов". Об этом глава Белого дома написал в своем твиттере.

Как сообщалось, Пентагон размещает пять тысяч военнослужащих на юго-западном участке американо-мексиканской границы. Они дополнят контингент в составе двух тысяч военных Национальной гвардии, уже размещенных на границе. Решение принято в связи с приближением около 10 тысяч переселенцев. Они намерены добиваться в США политического убежища или иных вариантов, которые позволят им остаться на территории Америки.

Караван мигрантов, движущийся в направлении американской границы через мексиканскую территорию, образовался в соседних с Мексикой государствах. В Мехико выступили с программой трудоустройства и предоставления жилья для части переселенцев и их семей. В свою очередь американские представители заверили, что всем, кто нуждается в срочном получении убежища, оно будет предоставлено.