Руководитель автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон уволен с поста главы совета директоров Nissan, сообщает японский телеканал NHK. Ранее он был арестован по подозрению в сокрытии доходов и незаконном использовании ресурсов компании.

Решение об отставке Гона было принято на внеочередном заседании совета директоров Nissan. При этом топ-менеджер пока остаётся членом совета директоров компании и главой французского автопроизводителя Renault и главой Renault-Nissan-Mitsubishi.

Гон был задержан и допрошен в понедельник в Йокогаме, куда полицейские пришли с ордером на обыск. Его подозревают в сокрытии 44 миллионов доходов для ухода от налогов и использовании активов компании в личных целях – в частности, в заказе номеров и авиабилетов за счёт компании.

Гон – самый известный менеджер в автомобильной промышленности, пишет The Bell. Бывший топ-менеджер производителя шин Michelin в 1996 году перешел в убыточный Renault, вывел его в прибыль, а в 1999 году стал одним из идеологов создания альянса с японской Nissan. После сделки стал первым первым неяпонцем во главе одного из японских автоконцернов, возглавив Nissan. В первый же год француз вывел предбанкротную компанию в прибыль. В 2017 году, после покупки Mitsubishi, альянс стал крупнейшим автопроизводителем в мире.

До своего ареста Гон занимался подготовкой полного слияния Nissan и Renault. Теперь сделка может сорваться, пишет Bloomberg.

Гон – идеолог покупки российского “Автоваза” альянсом Renault-Nissan. В 2007 году производитель купил блокирующий пакет акций компании, а в 2017 году довёл его до 75 процентов.