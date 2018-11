Маша Гессен – лауреат лейпцигской книжной премии за 2019 год

Маша Гессен стала лауреатом престижной лейпцигской книжной премии за книгу "Будущее – это история. Как тоталитаризм снова завоевал Россию". Об этом объявлено сегодня в Лейпциге. Награда, денежное содержание которой 20 тысяч евро, будет торжественно вручена 20 марта 2019 марта.

В Германии книга имеет иное подназвание: "Как Россия завоевала свободу и снова потеряла ее". Обосновывая свое решение комитет по премии написал в сообщении для прессы: "Представленный портрет постсоветского общества заостряет взгляд на возможность эрозии и разрушения наших собственных (европейских) демократических институтов, которые мы привыкли считать навсегда утвердившимися".

Маша Гессен – американская журналистка российского происхождения. Оригинальное название ее книги на английском – The Future Is History: How Totalitarianism Reclaimed Russia. В своем исследовании она приходит к выводу о том, что российский президент Владимир Путин восстановил советские методы управления, установил контроль над СМИ, возродил однопартийную систему, а также поддержал консервативный национализм. Сочетание этих факторов ведет к возвращению в Россию тоталитаризма, утверждает Гессен. На этой неделе стало известно, что российские таможенные органы отказываются допустить издание в страну.