Прокуратура запросила 6 лет колонии для сочинского журналиста

В Лазаревском районном суде Сочи прокурор запросила шесть лет и три месяца колонии для главного редактора издания "БлогСочи" Александра Валова.

По версии следствия, Валов вымогал у депутата Госдумы от ЛДПР Юрия Напсо 300 тысяч рублей за удаление компрометирующих материалов: в них утверждалось, что чиновник огородил часть общественного сочинского пляжа, установив личный бассейн.

Журналист отрицает вину и считает дело политически мотивированным. Он связывает уголовное преследование с деятельностью сайта "БлогСочи". Его защитники настаивают на оправдательном приговоре.

Слушания по делу Валова сопровождались скандалами. В июне обвиняемого госпитализировали из СИЗО с проникающим ранением брюшной полости. Следователь, ведущий дело, заявлял, что Валов сам себе воткнул ручку в живот, протестуя против нарушений содержания в следственном изоляторе.

В начале ноября у Валова снова обнаружили рану - на этот раз на шее. Он вновь ранил себя ручкой, протестуя против действий судьи, который игнорировал его ходатайства.

А на прошлой неделе судья Николай Трухан, который рассматривает дело Валова, удалил из процесса двух его защитников - Александра Попкова и Михаила Беньяша. Это произошло после того, как они заявили несколько ходатайств, а затем отвод судье. Теперь адвокаты не смогут принять участие в прениях.