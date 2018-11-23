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В московском отделении полиции во время допроса умер задержанный

Иллюстративное фото

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В Москве 38-летний мужчина умер во время допроса в отделе полиции. Инцидент произошел в минувшую среду. По данным агентства "Москва", речь идет об одном из 18 граждан Таджикистана, задержанных по делу об ограблении, которое произошло в августе.

В полиции заявляют, что причиной смерти стала сердечная недостаточность. Источник агентства "Москва" уточняет, что на подозреваемого надели наручники, так как он оказал сопротивление полицейским. В служебном кабинете отделения полиции района Вешняки задержанному стало плохо, он упал со стула и умер.

В полиции проводят проверку, сообщает РИА Новости.

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